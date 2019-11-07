埃尔多安指认叙库尔德武装未撤出“安全区”

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安5日指认，叙利亚库尔德武装“人民保护部队”仍未撤离土耳其与叙利亚边境沿线叙方部分区域，美军部队仍与这支武装联合巡逻。

土耳其先前与美国和俄罗斯分别达成共识，要求受美国扶植的“人民保护部队”撤出土耳其计划在叙东北部设置的“安全区”，以换取土耳其部队停止对“人民保护部队”的攻击。

俄美均称“人民保护部队”已撤出，但埃尔多安持不同看法。埃尔多安5日在议会讲话中说，“人民保护部队”武装人员依然存在于泰勒里法特、曼比季以及拉斯艾因以东地区，俄美能信守承诺多久，土耳其就遵守协议多久。

路透社报道，他稍后在议会告诉记者，美军部队仍在与“人民保护部队”在叙土边境纵深30公里的区域内联合巡逻。根据协议，这一武装本应撤离。

“我们如何解释美国在这个地区与恐怖组织联合巡逻，即使他们已经决定撤离？这不是我们的共识。”他说。

土耳其将“人民保护部队”视为恐怖组织，认定它与1984年起在土耳其东南从事分离活动的武装“库尔德工人党”有关联。美国把“人民保护部队”视为打击极端组织“伊斯兰国”的盟友，令土耳其不满。

10月9日，土耳其军队进入叙利亚北部展开代号为“和平之泉”的军事行动，打击“人民保护部队”。当月22日，土俄签署谅解备忘录，同意俄军事警察和叙边防人员进入土叙边界叙利亚一侧土耳其军事行动以外的区域，以协助库尔德武装人员和装备在150小时内撤至土叙边界以南30公里外地区。

俄罗斯国防部长谢尔盖·绍伊古10月29日说，这支库尔德武装已在规定的150小时期限内撤离叙土边境。但土耳其外交部长梅夫吕特·恰武什奥卢警告，如果“人民保护部队”还有人没有撤离，土方将“毫不犹豫”地恢复军事打击。

本月1日，土耳其国防部宣布，土俄军人开始在叙利亚北部联合巡逻。

就土耳其“和平之泉”军事行动，因土方擅自越境，叙利亚政府予以谴责。

不过，一项民意调查结果显示，行动之后，埃尔多安国内支持率上升3.7个百分点至48%，为2018年6月总统选举以来最高点；不支持率更是降低9.3个百分点至33.7%，为2016年7月以来的最低点。

在土耳其议会，5个党派中4个党派支持针对“人民保护部队”的行动，只有亲库尔德的人民民主党反对。（庄北宁）（新华社专特稿）

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