“深化中南双边经贸互利合作的信心”

人民网约翰内斯堡11月6日电（记者吕强、万宇） 当地时间6日中午，中国驻南非大使馆在约翰内斯堡为参加第二届南非投资大会的中国政府经贸代表团以及两国企业家、商协会代表举行欢迎招待会。

中国驻南非大使馆临时代办李南对出席招待会的中国政府经贸代表团及两国企业家、商协会代表致以热烈欢迎。他说，中南经贸互利合作取得了丰硕成果并具有广阔前景，第二届中国国际进口博览会昨天在上海成功举行，与第二届南非投资大会遥相呼应，相得益彰。此次中国政府派出代表团出席南非投资大会，以实际行动支持南非政府扩大投资、创造就业的政策倡议，显示了中方对南非发展振兴以及深化中南双边经贸互利合作的信心。

南非候任驻华大使奎莱表示，南中友好关系根基牢固，在两国元首引领下，双方全面战略伙伴关系发展迅速。中国是南非最大贸易伙伴，两国在投资、能源、农业、电信、矿业、基础设施建设及人文交流等领域合作不断深化。南方欢迎更多中国企业来南投资兴业，推进两国经贸互利合作。

中国政府经贸代表团团长、商务部原副部长陈健祝贺第二届南非投资大会成功召开。他谈到中南两国政府和人民友好交往历史悠久，结下了深厚友谊；两国经贸合作优势互补，拥有广阔合作空间和发展前景；两国企业家拥有强烈合作意愿。相信有这三大有利条件，中南经贸合作必将结出累累硕果。

南非黑人工商理事会秘书长诺凯迪代表南非黑人工商理事会感谢中国商业伙伴长期以来的大力支持和密切合作，指出中国企业家自律、拼搏、务实精神值得南非同行学习，未来南黑人企业将加大研发投入，在人工智能、互联网信息等方面加强同中国同行合作。

招待会后，双方企业家、商协会代表分成产能合作、能源资源、基础设施、高新技术、农业和金融业等六个组别进行对接洽谈。

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