《中国抗战漫画展》及学术研讨会在波兰举行

人民网格但斯克11月6日电（记者于洋）由国际二战博物馆协会、中国人民抗日战争纪念馆、波兰革但斯克二战博物馆等共同主办的《中国抗战漫画展》6日在波兰格但斯克二战博物馆开幕。来自中国驻格但斯克总领馆负责人和中波十多家二战类纪念馆的馆长等嘉宾出席了开幕式。

格但斯克二战博物馆馆长卡罗尔·纳夫罗茨基在致辞中表示：“通过合作交流办展，中国人民抗日战争纪念馆与格但斯克二战博物馆已建立起了深厚的友谊和稳固的合作基础，希望两馆在未来能够进一步加强在学术研究及展览展陈方面的交流与合作，继续发挥二战类博物馆、纪念馆平台作用，增强二战史影响力。”中国人民抗日战争纪念馆馆长李宗远在致辞中表示：“第二次世界大战期间同样受到战争迫害的中波两国虽然相隔万里，但两国人民彼此同情、相互支持。适逢中华人民共和国成立暨中波建交70周年，希望两馆能够通过展览交流，增进了解、促进合作、达成共识，共同推动中波两国人民友谊之船迎风远航。”

中国抗日战争期间，不仅有军事阵线的顽强抵抗，还有活跃在文化战阵线的中国漫画家们在国家危难时刻，以画笔为刀枪，用画作为武器，开展了对日本法西斯的文化攻势。本次展览选取了丁聪、张乐平、叶浅予、李可染、徐灵等11位著名中国漫画家在抗战时期所创作的多幅漫画作品集中展示，通过漫画的形式一方面揭露了日本法西斯对中国人民犯下的累累罪行，另一方面表现了中国军民面对日寇的乐观主义精神和必胜信念。此外，展览还同步展出著名画家陈丹青《“九一八”之2》、黄绍强《历史的反省组画之三－“抗”》、刘羽明《死亡的控诉－南京大屠杀》等多幅油画作品，通过多种艺术形式，向观众讲述中国抗战历史。该展览预计展出3个月。

当日下午，“中国抗战与东方主战场”学术研讨会在格但斯克二战博物馆召开，来自中波两国二战类博物馆馆长及专家学者齐聚一堂，围绕二战类博物馆如何开展国际交流与合作、如何进一步推动二战史宣传与研究进行了深入的探讨。

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