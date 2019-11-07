中巴经济走廊联委会第九次会议在伊斯兰堡举行

人民网伊斯兰堡11月6日电（记者 丁雪真）中巴经济走廊联合合作委员会（简称“联委会”）第九次会议5日在巴基斯坦首都伊斯兰堡召开。来自中巴两国政府、金融机构和企业的代表约200人参加会议。

联委会巴方主席、巴计划、发展和改革部长巴赫蒂亚尔在致辞中说，2019年对中巴经济走廊具有重要意义，这一期间走廊收获了多个里程碑式的成果，还有部分项目将于今年年底完成。

他说，巴总理伊姆兰·汗多次访华，与中国领导人深入交流，拓宽和加强了与中方在农业、产业和社会民生发展等领域的合作。为推进走廊项目建设，巴政府已设立中巴经济走廊事务局，将为走廊相关事务提供统一窗口服务，从而加快走廊项目建设并解决建设中的“瓶颈”问题。

联委会中方主席、国家发展和改革委员会副主任宁吉喆在联委会会议上指出，习近平主席、李克强总理和伊姆兰·汗总理就两国各领域合作达成重要共识，为下阶段双边关系发展指明了方向。双方高层交往频繁，互利合作不断拓展深化。

宁吉喆说，在中巴双方的共同努力下，中巴经济走廊在短短几年时间里取得了一系列令人瞩目的成果。目前，走廊已进入拓展提升的高质量发展新阶段。中方将认真贯彻落实两国领导人重要共识，同巴方继续加强对接，深化互信，推进走廊取得更多务实成果，实现高质量发展，共同打造新时代更紧密的中巴命运共同体。

在当天的会议上，联委会能源、交通基础设施、产业合作、瓜达尔港、社会民生等工作组分别就各自工作情况进行了汇报和充分交流，双方达成了一系列重要共识。

会后，中巴双方签署了本次联委会会议纪要，签署并交换了在医疗卫生、青年交流和瓜达尔港建设方面的三个合作文件。中巴经济走廊最大交通基础设施项目白沙瓦-卡拉奇高速公路苏库尔至木尔坦段也在现场举行了竣工仪式。

5日上午，伊姆兰·汗在总理府会见了宁吉喆和中方代表团部分成员。

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