“进博魅力”的中国答案（望海楼）

这几天，上海国家会展中心无疑是世界级的“网红”。作为迄今为止世界上第一个以进口为主题的国家级展会，进博会为何如此有魅力？习近平主席的话给出了答案：“中国国际进口博览会交易的是商品和服务，交流的是文化和理念，迎的是五洲客，计的是天下利，顺应的是各国人民对美好生活的向往。”

交易的是商品和服务——这是诚意所在。首届进博会短短6天，累计意向成交578.3亿美元，5000余件展品首次进入中国，闭幕后300多天里，订单一一落实。第二届进博会上，西班牙的金枪鱼、加拿大的生态肥、韩国的氢能源汽车、英国的智慧金融……从食品、农产品到汽车、装备，再到金融、旅游，更多商品和服务走近我们，而且不少都是“全球首发”“中国首展”。

交流的是文化和理念——这是深层价值。中华文明历来主张天下大同、协和万邦。进博会不仅是一场经济盛会，更是文明对话、人文交流和理念共享的盛会。在这里，各国正携手为构建人类命运共同体作出贡献。希腊总理米佐塔基斯认为：“希腊与中国相互尊重，都是文明古国，在世界历史上留下了深刻印记。两国关系不断发展，正携手共建更加美好的未来。”

迎的是五洲客——这是开放胸怀。第二届进博会上，181个国家、地区、国际组织与会，3800多家企业参展，超过50万名境内外采购商和专业观众注册报名。国家展有64个参展国，范围遍及全球。五洲交汇，万商云集，是进博会真实写照；中国搭台，各国合唱，已成进博会最大特色。

计的是天下利——这是世界眼光。11月6日，一组数据新鲜出炉：今年前三季度，中国从63个外国参展国共计进口货值3.09万亿元，比去年同期增长8.8%，其中进口企业数量明显增多、网购保税新兴贸易方式进口大幅增长、消费品进口迅速增长。习近平主席在第二届进博会开幕式上发表主旨演讲，再次向世界发出盛情邀约：“中国将张开双臂，为各国提供更多市场机遇、投资机遇、增长机遇，实现共同发展。”

顺应的是各国人民对美好生活的向往——这是大势所趋。在海外，孟加拉国的黄麻制品通过进博会进入高岛屋售卖，帮助更多孟加拉国乡村妇女改善生活。在国内，来自全球的新品正越来越多地通过进博会亮相中国，让不少普通百姓成为直接受益者。有人不禁感慨：习主席说中国开放的大门只会越开越大，咱们的日子肯定会越来越美。

浦江潮涌，奔腾向前。进博会的大幕已经再次拉开，赶赴“东方之约”的全球新朋老友乘兴而来，也必将满意而归。这是进博会的魅力所在，更是中国开放的机遇使然。

（作者为本报评论员）

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