全球最大自贸区有望明年诞生

据路透社报道，11月2日至4日，第35届东盟峰会及东亚合作领导人系列会议在泰国首都曼谷举行。本次会议关于《区域全面经济伙伴协定》（以下简称“RCEP”）的谈判备受关注。据印度电报网报道，RCEP发表联合声明称，除印度以外的15个成员国已结束全部20个章节的文本谈判以及实质上所有市场准入的谈判。

强力牵制保护主义

RCEP由东盟10国于2012年发起，中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰、印度6个对话伙伴国共同参加，旨在通过削减关税及非关税壁垒，建立一个16国统一市场的自由贸易协定。

RCEP成员国积极谋求伙伴关系。据泰国《曼谷邮报》报道，东盟轮值主席国泰国总理巴育在第35届东盟峰会开幕式致辞中承诺，“与所有人为友，不与人为敌”，东盟将继续秉承这一做法。据彭博社报道，11月4日，巴育再次表示对协定完成所取得的“重大进展”感到“非常满意”。

根据韩国广播公司电视台报道，菲律宾总统杜特尔特发表声明，强调东盟应该尽快签署RCEP。据彭博社报道，新西兰总理阿德恩在东盟峰会上的讲话也谈到了达成RCEP的必要性。

法新社称，东盟峰会上回荡着反对贸易保护主义的话音。日本共同社分析认为，正是出于对贸易保护主义的警惕，16国促成RCEP的热情自去年以来迅速高涨。如果RCEP成功签订，将催生出世界最大的自由贸易区，这将成为对贸易保护主义强有力的牵制力量。

印度表示暂不加入

据印度新德里电视台报道，印度总理莫迪表示，印度暂不会加入RCEP。据《经济时报》分析，印度在RCEP谈判中持保守态度是因为其希望保护国内工业。

中国社会科学院亚太经合组织与东亚合作研究中心秘书长沈铭辉教授在接受本报采访时指出，印度国内对于贸易投资自由化偏向保守态度。另外，双边谈判涉及印度敏感产品目录较多，导致印度的态度更为谨慎。

沈铭辉认为，协定的达成需要各国协调国内利益，降低国内反对声音，同时在谈判中把握尺度，找到利益平衡点。最重要的则是各国领导人的政治决断力和推动力。

对于印度暂不加入RCEP的决定，其他与会国家给予关注，并普遍表示将共同努力解决印度的关切。据路透社报道，澳大利亚贸易部长西蒙·伯明翰表示：“我的理解是印度将继续进行讨论和谈判。”另据新加坡《联合早报》报道，新加坡总理李显龙表示，期盼印度这个有巨大潜力的经济体，最终能“全面参与协定”。

协定将破贸易障碍

据英国《卫报》报道，RCEP发表的联合声明称，RCEP将极大促进该地区未来的经济增长前景，并为全球经济做出积极贡献，同时将成为多边贸易体系的强大支撑，促进地区经济发展。

据新西兰媒体沃克斯报道，新西兰总理阿德恩认为，“在动荡加剧以及全球贸易和经济增长放缓之际，RCEP将为区域经济提供重要的推动力。”

“虽然暂时未达成协议，但参与国已经在核心议题上完成了实质性的谈判，依然高度期待2020年签署协定。”沈铭辉表示：“在世界经济前景不明、贸易保护主义盛行的背景下，RCEP协议的签订将成为一个维护自由贸易的积极信号，也将成为推动世界经济发展的强心剂。在区域经济层面上，RCEP将消除各国间的贸易障碍，简化通关规则，实施更便利的措施，使东亚区域内各国之间的贸易更畅通。”

(责编：李婷(实习生)、贾文婷)