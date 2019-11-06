新华社北京11月6日电 （全球热点）伊朗继续“突破”伊核协议 反施压措施能否奏效

新华社记者

伊朗5日宣布中止履行伊朗核问题全面协议的第四阶段措施，将自6日起向1000多台离心机注入铀气。

分析人士认为，伊朗最新行动仍是继续采取小步试探的策略，旨在“报复美国、施压欧洲”，但不会轻易跨过“核门槛”。与此同时，美国已用尽“极限施压”手段，欧洲对美国退出协议又无计可施，预计伊朗核问题有“长期化”之势。

【新闻事实】

伊朗总统鲁哈尼5日宣布了伊朗中止履行伊核协议的第四阶段措施，将从6日起向福尔多核设施1000多台离心机注入铀气。福尔多核设施位于首都德黑兰以南160公里处的山区掩体内，面积约一个足球场大。

不过，他也强调，国际原子能机构知晓伊朗相关行动，会继续对伊朗核活动进行核查。他还重申，伊朗的行动是可逆的，只要协议其他各方履行各自承诺，保障伊朗的利益，伊朗就会重新“拥抱”伊核协议。

另据伊朗官方媒体伊斯兰共和国通讯社报道，伊朗纳坦兹核设施4日启动30台新型IR-6型离心机。伊朗原子能组织主席萨利希当天说，至此，伊朗投入使用的IR-6型离心机数量增至60台。另外，伊朗在研发更为先进的IR-9型离心机。

据报道，IR-6型离心机生产浓缩铀的速度是第一代IR-1型的10倍，IR-9型的生产速度是IR-1型的50倍。

依据伊核协议，伊朗仅能使用5000余台第一代IR-1型离心机生产浓缩铀。

美国国务院发言人摩根·奥尔塔格斯5日称，伊朗在“错误方向上迈了一大步”，伊朗没有“可信”理由扩大其铀浓缩活动。

欧盟委员会发言人马娅·科齐扬契奇4日说，伊核协议关乎地区、欧洲乃至全世界的安全，欧盟仍然致力于维护伊核协议，但欧盟的承诺“取决于伊朗是否全面履行协议”。

【深度分析】

中国前驻伊朗大使华黎明说，伊朗不断将伊核协议的部分内容拿出来作为“杠杆”，在对美国“示威”的同时，更多是施压欧洲，希望欧洲对美国的极限施压政策拿出实际行动。不过，伊朗深知跨过“核门槛”的严重后果，不会轻易突破“禁止生产丰度20%以上浓缩铀”的禁令。美国虽然视伊朗为中东地区的头号威胁，但已对伊朗用尽了除战争以外的手段，目前要依靠沙特和以色列两大盟友制约伊朗。

中国社会科学院欧洲研究所国际关系研究室主任赵晨认为，伊朗采取进一步行动是对美国的报复，也是对欧洲国家不作为的“惩罚”。不过，伊朗本身不愿打破伊核协议，采取这种小步试探，既在一定程度上“突破”协议，又避免与美国、欧盟彻底闹僵。

他说，观察整个中东形势，随着美国总体影响力相对下滑、特朗普政府军事介入意愿下降，西方国家目前基本处于守势。特别是在叙利亚问题上，近来形成了俄罗斯、土耳其“占上风”的局面。针对伊朗，美国主要动用经济等制裁手段，对动用战争手段极其谨慎，预计伊核问题可能再度长期化。

【背景链接】

美国政府去年5月单方面宣布退出伊核协议，随后恢复并新增一系列对伊严厉制裁措施。

作为回应，伊朗自今年5月起已先后分三个阶段中止履行伊核协议部分条款，涉及伊朗浓缩铀和重水储量限制以及铀浓缩丰度限制。

美国国务院10月31日称，将制裁伊朗建筑行业以及与伊朗进行部分涉核材料的贸易。美国财政部4日宣布，制裁与伊朗最高领袖哈梅内伊关系密切的9人和伊朗武装部队总参谋部。（记者：王雪梅、段敏夫、马骁、杜鹃；编辑：孙浩）

(责编：马昌、岳弘彬)