中方恢复进口加拿大猪肉和牛肉？外交部回应

人民网讯 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽主持6日例行记者会。记者会实录如下：

问：第74届联大将在明天召开全会，将就古巴方面提交的关于终止美国对古巴封锁的决议草案进行投票。中方对此有何评论？

答：联合国大会已连续27年以压倒性多数通过了“必须终止美国对古巴的经济、商业和金融封锁”决议，敦促所有国家遵守《联合国宪章》和国际法准则，撤销或废除任何形式具有“治外法权”效力、影响他国主权及其管辖范围内实体和个人的合法权益、影响贸易和航运自由的法律和措施。令人遗憾的是，多年来这些决议没有得到切实执行，美国对古巴的封锁至今仍未停止，近期还出现不断加强的趋势。

中方一贯主张尊重各国自主选择社会制度和发展道路的权利，维护以国际法为基础的国际秩序，捍卫国际公平正义，反对以军事、政治、经济或其它手段对他国实施单方面制裁。中方支持古巴方面提出的联大决议草案，将同绝大多数会员国采取一致立场。

中方敦促美方尽早全面取消对古巴的封锁政策，这也是国际社会的普遍呼声。我们希望美方按照《联合国宪章》宗旨和原则以及国际关系基本准则，与古方发展正常的国家间关系，这符合美古两国和两国人民共同利益，也利于整个美洲地区的和平稳定。

问：加拿大总理称，中国政府已经允许恢复从加拿大进口猪肉和牛肉。你能否确认这一消息？

答：今年6月，因发现加拿大输华肉产品卫生证书签发系统存在明显漏洞，无法确保加拿大输华肉产品安全，中方要求加方自6月25日起自主暂停签发输华肉产品卫生证书，并对事件开展全面调查和整改。

事件发生以来，中国海关与加政府主管部门保持密切沟通，认真研究解决问题的办法。近期，加方提出关于证书签发和传递的整改“行动计划”。中方评估之后认为，加方整改“行动计划”基本符合保证安全的要求，同意恢复接受加政府主管部门签发的输华肉产品卫生证书。

我们希望加方切实履行食品安全监管责任，确保输华肉产品安全，保障贸易顺利进行。

问：习近平主席同法国总统马克龙今天在北京举行了会谈。两国领导人共同见证签署了关于结束中欧地理标志协定谈判的联合声明。请问发言人能否介绍一下什么是“地理标志”？完成中欧地理标志协定谈判具有什么意义？

答：今天上午，习近平主席同来华进行国事访问的马克龙总统举行了会谈。会谈后，两国领导人见证了一系列成果文件的签署，其中就包括结束中欧地理标志协定谈判的联合声明。

你提到的“地理标志”是一个专业性、技术性很强的问题，建议你向主管部门询问，他们应该可以给你一个比较全面的答案。我这里可以简单地告诉你，“地理标志”是产品产地来源的重要标志，属于知识产权的一种。

中欧双方均历史悠久，地理标志产品丰富。2018年12月，中方发布了第三份中国对欧盟政策文件，其中就有“进一步加强中欧知识产权领域交流合作，支持尽早达成中欧地理标志协定”的表述。

中欧地理标志协定是中国对外商签的第一个全面的、高水平的地理标志双边协定，显示了中方对中欧双边经贸关系的高度重视。协定的商签也充分显示了中国政府继续深化改革、扩大开放和保护知识产权的坚定决心。中欧地理标志协定谈判的结束有助于深化双方的互利合作，进一步巩固中欧全面战略伙伴关系的经贸基础，并进一步增强中欧双边政治互信。

中方愿与欧方继续携手维护基于规则的多边贸易体系，共同构建开放型世界经济。在相互尊重、公平正义、合作共赢的基础上，推动中欧全面战略伙伴关系百尺竿头更进一步，促进双方经济社会的发展和民众福祉的提升。

问：关于中方恢复进口加拿大猪肉和牛肉的问题，中方究竟是何时作出这一决定的？

答：我刚才的答复是从有关部门那里了解到的。你要问具体细节，恐怕就得再去向他们询问了。

问：昨天，美国国务卿蓬佩奥就中国政府对待维吾尔族人的政策进行了更加严厉的指责，表示中方正在威胁新疆“拘留营”幸存者的家属。中方对此有何评论？

答：首先我想强调的是，中国新疆不存在蓬佩奥先生所谓的“拘留营”。美方打着宗教人权的幌子，一而再、再而三地污蔑抹黑中国的治疆政策，发表毫无根据、悖离事实的错误言论，中方对此表示强烈不满和坚决反对。

我们多次说过，新疆事务纯属中国内政。涉疆问题不是民族、宗教、人权问题，而是反暴恐和反分裂问题。中国没有靠发动战争去应对恐怖主义，而是依法依规通过教育和培训，帮助受极端和恐怖思想影响的人们重返社会和正常生活。曾经深受恐怖主义危害的新疆已经近3年没有发生暴恐事件，这是尊重人权的最好体现。上千名外国使节、国际组织官员、媒体人士先后访问新疆，他们亲眼看到了新疆预防性反恐和去极端化措施所取得的显著成效。

我们希望美方个别政客摘下有色眼镜，摒弃双重标准，停止利用涉疆问题抹黑攻击中国的言行，多做有利于中美互信与合作的事。

问：还是关于进口加拿大肉类产品的问题，这是否意味着包括油菜籽在内的其他加拿大农产品也会很快被允许重新出口中国？这是否表明中加关系有所改善了？

答：关于加拿大输华油菜籽的情况，我们此前在记者会上作出过回复。中国有关部门在对加拿大油菜籽例行的检疫检测中发现了问题，所以对有关商品的进口采取了措施。

至于肉类产品，刚才我已经介绍了最新的情况。以前加方的证书签发系统存在漏洞，现在进行了整改，达到中方的要求，于是中方同意恢复。

我这里要强调的是，在肉类产品输华问题上，加方能够做到有错就改，中方对此予以肯定。

至于中加关系，我还是要说，当前中加关系遭遇的困难，责任不在中方。我们敦促加拿大新一届政府认真对待中方严正立场和关切，立即释放孟晚舟女士，让她平安回到中国，以实际行动来推动中加关系早日重回正轨。

问：据报道，伊朗总统鲁哈尼5日宣布，作为第四阶段减少履行伊核全面协议的措施，伊将于6日向福尔多核设施内1044台离心机注入六氟化铀气体。请问中方对此有何评论？

答：我们注意到鲁哈尼总统的上述表态，也注意到伊方强调有关措施都是可逆的，并将接受国际原子能机构监督。

中方始终认为，美方应放弃对伊单边制裁和极限施压的错误做法，这是化解当前伊核危机的根本途径。与此同时，包括伊朗在内的协议各方应保持克制，完整、有效执行全面协议，不采取可能导致局势复杂化的举措。

我们也希望有关方面相向而行，加大外交努力，寻求长期解决方案，推动伊核局势走向缓和。中方将继续与各方一道为此作出不懈努力。

问：上周，中国和阿富汗在北京举行了地区安全合作机制有关会议。你能否介绍有关详情？

答：11月1日，外交部涉外安全事务专员程国平同阿富汗国家安全委员会第一副顾问诺希尔共同主持中阿跨部门跨地区安全合作机制第三次会议。双方就国际地区反恐安全形势、中阿反恐安全合作等问题深入交换了意见。

恐怖主义是人类公敌。面对当前日益复杂严峻的恐怖主义威胁和挑战，中方愿同包括阿富汗、巴基斯坦在内的有关国家进一步加强反恐安全合作，共同维护国际和地区的安全与稳定。

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