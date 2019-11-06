也门政府与南方过渡委员会签署和解协议

人民网开罗10月6日电（记者 黄培昭）当地时间11月5日，也门政府与也门南方过渡委员会在沙特首都利雅得签署一项旨在分配权力协议，被称为《利雅得协议》，协议就也门政府重返临时首都亚丁、统一军事编制、组建政府和各派的部长分配等达成一致，此举标志着双方武装冲突的结束，也使也门全国的和解进程出现了“新曙光”，为连年不息的也门内战划上句号打下了一定基础。

据“阿拉比亚”电视台报道，沙特王储穆罕默德、也门总统哈迪、也门南方过渡委员会主席祖贝迪等出席协议签署仪式。协议的主要内容是：也门政府将在协议签订后的7天内反回临时首都亚丁，在内政部和国防部的授权下统一也门各派所有军事部门，并在也门北部和南部之间平衡组建一个高效果的统一政府。协议还规定，激活已解放省份的国家机构并支付工作人员工资，将国家金融资源统一存放在临时首都亚丁的中央银行，并在预算框架内进行支付；激活国家反腐败机构并重组经济理事会等，由南北之间平均组成24名部长的统一政府，选择在最近的事件中没有参与战斗和煽动的人当部长，在15天内任命亚丁省长和安全机构领导人，在30天内任命阿比扬和德里等州的州长，在60天内任命南部其他省份的州长和安全部门负责人等。，

也门南方过渡委员会成立于2017年，当时由遭到也门总统哈迪罢免的亚丁省省长祖贝迪联合也门南部部落、军政领导人共同组建，其宗旨是寻求也门南部地区独立。今年8月，也门南方过渡委员会军事武装与也门政府安全部队发生冲突，占领了位于亚丁市包括总统府在内的大部分重要机构，随后将部分机构还给也门政府。9月初，南北双方在沙特首都利雅得进行了非直接谈判，双方都表达了结束冲突的意愿。10月24日，双方达成一项权力分配协议，决定共同组建新政府。此次正式签署协议，解决了阻碍双方和解的权力分配问题，使双方的诉求都得到满足，被阿拉伯媒体认为是一个“比较平衡和公允的协议”。

签署协议的原因，一是沙特居中做出了巨大的努力和促和劝谈工作，尤其是沙特王储穆罕默德本人亲自向各方施加压力，并施以经济诱惑，效果明显。二是当事的也门政府和也门南方过渡委员会都意识到继续冲突下去有损各自利益，有悖国家统一和民族希望。三是在北方胡塞武装频频滋事，与政府军的冲突持续加剧，并不断向也门中部甚至南部腹地发射导弹的情况下，也门政府和南方过渡委员会找到了双方利益的切合点，即共同应对来自北方受伊朗支持的胡塞武装的挑衅和威胁。对此，签署协议的也门南方过渡委员会主席祖贝迪说得十分清楚：“今天，我们签署了一项捍卫民族利益的公平协议。从今天起，我们将向萨那派出军事力量，以对抗北部的胡塞民兵武装。《利雅得协议》的签署和执行，无疑将使我们取得新的胜利，并共同应对伊朗的扩张。”

沙特王储穆罕默德表示，《利雅得协议》是“朝着以政治方案结束也门战争迈出的重要一步”，将为也门开启新的稳定时期。也门总统哈迪强调说，协议的签署标志着国家正在走向“团结的新也门”。美国总统特朗普也发推文称，《利雅得协议》的签署，是使也门达成最终和平协议的“良好开端”。不过，另一方面，有中东媒体分析指出，也门局势错综复杂、各派分歧严重、矛盾盘根错，利益诉求迥异，加之外部势力的染指和介入，因此，虽然政府和南方过渡委员会签署了协议，但短期实现全国范围内和解的可能性依然渺茫。

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