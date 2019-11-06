专访哥伦比亚驻华大使：进博会将推动中哥贸易更上层楼

哥伦比亚共和国驻华大使路易斯·迭戈·蒙萨尔韦（Luis Diego Monsalve）在接受人民网专访。人民网 羡江楠 摄

人民网北京11月6日电 （实习生 李愫、羡江楠）哥伦比亚共和国驻华大使路易斯·迭戈·蒙萨尔韦（Luis Diego Monsalve）近期接受人民网专访，称赞进博会是一场全球盛会，将为中哥经贸合作提供新的发展机遇。

11月5日，第二届中国国际进口博览会（CIIE）在上海开幕。蒙萨尔韦表示，进博会是一场非常重要的展会，他相信通过这个平台，中哥贸易能够更上一层楼。

“与其他拉美国家相比，哥伦比亚与中国的贸易往来较少，但我相信这种情况可以通过中国市场得以改善。中国将近4亿的中产和高薪阶层有较高的消费水平和购买力。” 蒙萨尔韦说。

蒙萨尔韦表示，在去年第一届进博会上，哥伦比亚没有独立展台。今年，哥伦比亚一共设立了三个展区，展示鲜花、咖啡和香蕉等产品。

“通过进博会这个平台，我们期待中国能够对哥伦比亚商品有更深入的了解，也期待中国能够从哥伦比亚进口牛肉、猪肉以及其他农产品。” 蒙萨尔韦说。

谈及“一带一路”倡议，蒙萨尔韦称赞中国提出的“一带一路”倡议意义重大，能很好地促进中国与世界其他国家之间投资和经贸往来。近年来，“一带一路”的规模逐渐扩大，也吸引了许多拉美国家参与其中。。

蒙萨尔韦说，今年7月，哥伦比亚总统访华期间与习近平主席会晤时，曾提到哥伦比亚愿在未来四十年中在“一带一路”框架下提出中哥倡议。明年将迎来中哥建交四十周年。届时，哥伦比亚计划参与共建“一带一路”。

此外，蒙萨尔韦对新中国成立70周年表达了真挚的祝福，高度赞扬了新中国取得的卓越成就。他表示，今天的中国与过去四、五十年截然不同。“中国的发展让我惊叹，尤其是改革开放后的四十年间。”

最让蒙萨尔韦感到不可思议的是，中国在如此短暂的几十年间，帮助8亿贫困人口脱贫。“世界上没有一个国家能在这么短的时间内帮助这么多人脱贫。”他感慨道，并称包括哥伦比亚在内的所有发展中国家都应该学习中国的扶贫政策。

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