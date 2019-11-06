新华社旧金山11月5日电 专访：“进博会是世界维护和加强与中国关系的重要纽带”——访美国华盛顿州商务厅厅长莉萨·布朗

新华社记者吴晓凌

正率团参加第二届中国国际进口博览会的美国华盛顿州商务厅厅长莉萨·布朗日前在接受新华社记者书面采访时说，进博会是世界维护和加强与中国关系的重要纽带。她还表达了华盛顿州对通过参加进博会加强与中国合作、把握商机的期望。

“进博会是世界与中国这个世界第二大经济体和快速增长的消费市场进行对接的绝佳机会，华盛顿州企业期待借此在华巩固现有市场，开拓新市场。”布朗说。

她说，华盛顿州像微软、波音、星巴克、亚马逊、好市多等在美国举足轻重的大公司多年来一直积极投身与中国的经贸合作。该州农业、海产品和食品加工企业也期望在今年的进博会上拓展业务。

布朗对中国可再生能源开发利用和建设低碳环保社会的成就非常赞赏，希望在清洁能源技术方面把握与中国合作的大好商机。她介绍说，贸易代表团一些企业利用赴华参加进博会的机会，将参加中国地方城市（江苏无锡）的相关活动，探讨绿色建筑、电动汽车和储能技术等清洁能源技术领域的合作。她还将访问海南等地签署一系列双边合作协议。

布朗说，华盛顿州约三分之一的工作岗位取决于国际贸易，国际经贸合作对华盛顿州的发展至关重要。而与中国的关系一直是该州全球经贸和文化关系中极为重要的部分。

布朗表示，华盛顿州与中国的关系已超越贸易范畴，涵盖文化、教育、人文交流等领域。“从航空航天、农业到生命科学和清洁能源技术，以及科研、教育、艺术、旅游等方面的合作，与中国多年建立起来的重要关系体现在所有关键领域，卓有成效。我们将继续加强与中国的合作。”她说。

(责编：刘晗璐(实习生)、杨牧)