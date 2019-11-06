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国际观察：英国开启大选选战 约翰逊押宝“双十二”

2019年11月06日16:08  来源：新华网
 

　　新华社伦敦11月6日电 （国际观察）英国开启大选选战 约翰逊押宝“双十二”

　　新华社记者 桂涛

　　英国本届议会6日凌晨正式解散，这标志着12月12日的英国大选选战已拉开帷幕。

　　为摆脱“脱欧”窘境，英国近百年来首次在圣诞节所在的12月举行大选。虽然目前首相约翰逊领导的保守党民调领先，但能否如愿赢得议会下院绝对多数席位并带领英国顺利“脱欧”依然充满悬念。

　　党派博弈忙

　　英国议会下院10月29日投票通过了约翰逊政府提出的一项法案，同意在12月12日提前举行大选。按英国法律，议会在大选开始前25个工作日自动解散。

　　瞄准一个多月后的大选，英国各党为争取选民展开激烈博弈，既抛出“脱欧”主张，同样也强调国内议题。

　　据英国媒体报道，保守党在选战中将向选民强调与欧盟达成的新“脱欧”协议的优越性，并承诺尽快完成“脱欧”。

　　在国内事务方面，保守党将提出扩大公共财政开支、增进民生福祉等主张，希望以此吸引支持“脱欧”的工薪阶层选民。

　　主要反对党工党则希望新政府组建3个月内与欧盟谈妥“软脱欧”协议，确保英国在政治上与欧盟脱钩但经济上仍留在欧盟关税同盟；工党领导人科尔宾当选首相后半年内举行二次公投，可能提供的选项包括是否支持“软脱欧”协议和是否支持“留欧”。

　　工党财政事务发言人约翰·麦克唐奈透露，工党将要求向英国最富的5%群体增收个人所得税，用于公共项目支出。工党还希望教育和培训部门得到更多资金支持。

　　在其余主要党派中，英国“脱欧党”提议，只要保守党放弃新“脱欧”协议，该党愿在选举中与保守党联手。但约翰逊对此已明确拒绝。自由民主党坚定主张“留欧”，希望赢得议会下院多数席位，随后推动取消“脱欧”，否则该党将支持举行二次公投。

　　结果难预料

　　近期多项民调显示，保守党支持率稳居首位，工党与自由民主党紧随其后。

　　英国《星期日电讯报》委托ORB国际公司进行的民调显示，保守党支持率为36%，工党支持率为28%，自由民主党为14%，英国“脱欧党”为12%。

　　英国舆观调查公司最新发布的民意调查数据则显示，保守党获得的支持率达到38%；工党为25%。另外，自由民主党所获支持率为16%，英国“脱欧党”为11%。

　　英国前驻欧盟大使伊万·罗杰斯在接受采访时说，大选可以让约翰逊凝聚起“脱欧派”的支持，而“留欧派”的选票将在工党和自由民主党之间分散。罗杰斯认为，这可能就是约翰逊政府的策略，以此赢得议会下院多数席位。

　　分析人士指出，若保守党如约翰逊所愿，以较大优势赢得大选，在议会下院赢得绝对多数席位，那么英国大概率将于圣诞节前在议会下院通过新“脱欧”协议，随即“脱欧”。但从近期的民调看，保守党领先优势正在缩小，而且英国“脱欧党”不可避免会分散部分坚定“脱欧”选民的选票。

　　2017年4月，民调大幅领先的保守党突然宣布提前大选，时任首相特雷莎·梅本想拿下大选为“脱欧”谈判铺路，但在反对党的有力挑战以及接连发生的恐怖袭击事件的冲击下，保守党最终丧失议会绝对多数。

　　此间媒体认为，此次大选结果将高度不可预测，英国“脱欧”在不同程度上让选民感到疲惫与愤怒，同时侵蚀了他们对保守党和工党两大主要政党的传统忠诚。而一些政界人士认为，如此接近圣诞节举行大选可能会激怒选民，竞选活动的开展以及选民出门投票，都会受季节和天气的影响。

(责编：刘晗璐(实习生)、贾文婷)
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