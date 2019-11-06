原标题：第五届全球社会企业家生态论坛在京开幕

人民政协网北京11月4日电 2019年11月2日，第五届全球社会企业家生态论坛在北京盛大开幕。联合国第八届秘书长潘基文，全球社会企业家联盟名誉主席、澳大利亚前总理陆克文等政商界领导嘉宾将应邀出席开幕式。

据介绍，论坛以“承载时代使命，引领生态增长”为主题，以主题演讲、高峰对话、专题讨论等多种形式展开，为与会嘉宾提供了充分开放的交流平台。

金秋10月，我们刚刚目睹了盛大的阅兵式，令人感慨万千，中国经济的发展也倍为世人瞩目，同时也随着国际风云的起伏激荡而潜滋暗长，站在新时代这一新的历史方位，严峻的客观环境倒逼着企业进行下一轮的变革，在这个历史的风口，更需要新时代的企业家携手共进，将企业价值创新发展与企业社会责任承担进行有机结合，进而重塑社会使命，引领企业创新，用商业的力量推动国家向现代化的方向不断转型。

作为每年一度的经济思想盛筵、智慧碰撞的企业家交流高地，论坛延续前四届的高格局，立足于新的历史起点，携手并肩，为企业与社会的生态发展和履行社会责任共同呼吁。联合国第八任秘书长潘基文、澳大利亚第二十六任总理陆克文、圣马力诺前总统泰伦齐、招商银行原行长马蔚华、世华集团创始人、董事长，北京华夏管理学院校长姜岚昕、华泰保险集团董事长王梓木等重量级嘉宾分别发表主题演讲并与企业家进行对话。

论坛发起人、北京华夏管理学院校长姜岚昕先生致辞说：2015年办了第一届论坛，到今年为止，已经是第五届论坛了，这五届论坛过程中特别感动的是有越来越多的人，有越来越多的贤人志士能够共同参与和推动这个论坛，在这个过程中，一路被温暖，一路被加持，现在想起来都是温暖的力量，前进的力量。

姜岚昕先生希望一百年以后，所有经营企业的人都有社会企业家的精神，社会企业家的力量，社会企业家的理念，而且不仅仅是一种思想和理念，更能上升到社会的认知，公司的制度，企业化的体系，管理的流程，把它变成一个全员的企业行动，能够持续在企业中不断的践行。

联合国第八任秘书长潘基文先生在演讲中说：可持续发展是既满足当代人的需要，又不对后代人满足其需要的能力构成危害的发展，是将经济增长、社会整合、环境保护作为一个整体而制定的新型发展战略。创造和平与富饶的世界，最需要的是自然与人，发达国家与发展中国家，当代人与下代人，思想与思想、文化与文化的沟通、共存与整合，这不是只追求自己的利益，而是对于他人的关怀与贡献。希望大家对世界和平、人权、可持续发展、气候变化等给予更多的关注，并做出更多的贡献。

(联合国第八任秘书长潘基文)

澳大利亚第二十六任总理陆克文在演讲中谈到了中国社会企业的发展。第一，社会企业的概念要继续传播，要让更多人了解，让更多人参加;第二，需要更多人一起努力为中国社会企业的发展创造更好的法律和制度的作用;第三，建立优秀社会企业数据库，包括中国和世界，让所有的社会企业可以互相学习，一起合作。社会企业能在全球发展，是因为这代表人类的共同价值，不管是东方还是西方，总的来讲我们的价值观是相似的。

(澳大利亚第26任总理陆克文)

为更好地推动社会企业家这一新时代企业家精神代言人的发展，经全球社会企业家联盟主席团成员推选马蔚华、丁立国、阎志为全球社会企业家联盟联席主席，王梓木当选2020年“杰出社会企业家”评选委员会主席。

德龙集团董事长丁立国、卓尔集团董事长阎志、东华软件董事长薛向东、汉能投资集团董事长陈宏、依文企业集团董事长夏华、航美传媒集团董事长姬连强、商界传媒集团董事长刘旗辉、腾讯高级副总裁马斌、春秋集团董事长王正华、IBM大中华区前董事长钱大群等30余位嘉宾出席论坛并发表主题演讲。

为弘扬社会企业家精神，在本届全球社会企业家生态论坛现场举行了首届“杰出社会企业家”颁奖盛典，首届“杰出社会企业家奖”隆重揭晓，腾讯集团董事长马化腾;格力电器集团董事长董明珠;华泰保险集团董事长王梓木;德龙钢铁实业董事长丁立国;依文集团董事长夏华;春秋集团董事长王正华;远东控股集团董事长蒋锡培;步长制药集团董事长赵涛;新东方集团董事长俞敏洪;卓尔集团董事长阎志;福耀玻璃董事长曹德旺荣获首届“杰出社会企业家”奖。由澳大利亚第26任总理陆克文为获奖嘉宾颁奖，联合国第八任秘书长潘基文先生会见获奖嘉宾。

入选的企业家无一不是各行各业的商业领袖，他们有坚守实业的传奇人物，也有叱咤风云的科技大佬。每个获奖者名字的背后，或代表一种社会责任，或代表一种新的商业生态，但他们都代表着新时代社会企业家的精神风范与新时代社会企业家的使命担当。他们被评选为“杰出社会企业家”可谓实至名归。

自2019年10月10日，全球社会企业家联盟执行主席姜岚昕宣布评选以来，收到全国100多位企业家的参选资料，经过“杰出社会企业家”评选委员会多次评审，最终经评委会全体委员决定11位企业家入选。

为更好地传播社会企业家理念，2018年在澳大利亚第26任总理，全球社会企业家联盟荣誉主席陆克文先生的见证下“社会企业家研究院”正式成立，并决定每年9月9日为“社会企业家节”，旨在影响更多的社会企业家以“修身、齐家、治企、爱天下”为宗旨，全力推动社会企业家的发展并持续影响更多的企业家加入到社会企业家行列。

对于处于特殊历史时刻的企业而言，正面临着全新的时代机遇与挑战，在中国经济发展的新动能下，社会企业家更应发挥自身重大价值，为推动中国社会进步贡献出一股强大力量。

相信通过全球社会企业家生态论坛的持续影响，未来必将推动经济不断向更高更广的领域迈进，引导更多的企业家成为社会企业家，开启社会生态建设的魅力新章!（记者 王慧文）

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