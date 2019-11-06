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通讯：丰收季美国农民祈盼美中贸易迎来新的“春天”

2019年11月06日15:42  来源：新华网
 

　　新华社美国得梅因11月5日电 通讯：丰收季美国农民祈盼美中贸易迎来新的“春天”

　　新华社记者长远 杨士龙 潘丽君

　　秋天的美国中西部是金色的。驾车穿行在拥有8万多座家庭农场的艾奥瓦州，随处可见收割机和运粮车在田间并驾齐驱的热闹景象。只要赶上一天不下雨，大西洋镇五代务农的佩雷特家就会从清早抢收到半夜，忙碌并快乐着。

　　71岁的比尔·佩雷特笑容灿烂。今年他家6000多英亩（1英亩约合0.4公顷）的大豆和玉米产量超出预期。更重要的是，新一轮中美经贸高级别磋商取得进展，这让他对粮食销路充满信心：“我想我们和中国的贸易可能要恢复了，粮食价格要回升了。”

　　过去一年多，“不确定性”困扰着许多美国农民。中美经贸摩擦导致美国农产品出口骤降、库存积压，其中大豆受冲击最为严重，价格跌幅曾达近两成。

　　据统计，今年一季度，美国农场贷款拖欠率已超过历史平均水平，同时农场破产申请数量也大幅增长。

　　尽管美国农业部先后发起两轮补贴，但佩雷特总共只领到2万多美元，这对农场来说是杯水车薪。算上土地成本、施肥、机械保养、除虫、运输、粮食储存等费用，每英亩土地每年平均要花费500多美元，总开支超过300万美元。

　　艾奥瓦州大豆协会市场部主管格兰特·金伯利告诉新华社记者，尽管豆农试图开拓更多市场，但依然无法抵消失去中国这个最大买家的损失。一旦收入降低，农民会选择缩减种植规模、降低对农机和技术的投资，可能引发经济连锁反应。

　　终于，美国农民在收获季等来了好消息。10月11日结束的新一轮中美经贸高级别磋商在农业等领域取得实质性进展。金伯利说，近日大豆价格已经开始上涨，虽然尚未达到保本价，但趋势喜人。

　　艾奥瓦州农业厅长迈克·内格说，艾奥瓦州是农业大州，直接从事农业的人口占就业总人口的五分之一。中国是艾奥瓦农民关键的贸易伙伴，美中经贸磋商取得进展振奋人心。

　　艾奥瓦州农业代表纷纷对经贸磋商取得进展表示欢迎，并期待成果早日落到实处。

　　去中国考察过三次的艾奥瓦州养猪者协会首席执行官帕特·迈克贡格认为，磋商取得进展意味着“双方朝着正确的方向迈出了积极一步”。他表示，中国市场充满活力、发展迅速且竞争激烈。作为美国最大的猪肉生产州，艾奥瓦希望在中国获得更多机会。

　　他的观点得到了艾奥瓦州养牛者协会首席执行官马特·德普的认同。美国牛肉曾因疯牛病疫情远离中国市场10余年，2017年才解禁。德普希望尽快看到美中达成贸易协议。“如果协议达成，我们的市场前景将非常光明。”

　　离佩雷特家不远的“牛奶无限”乳牛场养殖了3400余头奶牛，日产牛奶3.4万加仑（美制1加仑约合3.785升）。公司总裁凯利·坎宁安说，全美15%的牛奶制品用于出口，希望磋商进展能尽快落到实处，促进产品出口。在他看来，美国政府应该更多学会拥抱双赢。

　　经常往返中国的金伯利说，所有拥有“大局观”的人都清楚，美中合作前景广阔。接下来，双方还将朝着最终达成协议的方向共同努力。金伯利希望双方永远不要中断对话和接触，因为“有对话就有希望”。

　　佩雷特说，过去这段日子让更多人了解到美中经济如何相互依存，以及唯有合作才能共赢。“当世界上最大的两个经济体合作时，可以成就许多伟大的事。”

　　很快冬天要来了。佩雷特说，农民眼里的冬天是寒冷、阴郁和荒芜的，但它终会过去，如同眼下的贸易摩擦也终会过去。“春天总会来的，我们期待它。”（参与记者：王迎、张墨成）

(责编：刘晗璐(实习生)、贾文婷)
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