中意第四次警务联合巡逻在罗马启动

新华社罗马11月5日电（记者叶心可）中意第四次警务联合巡逻启动仪式5日在罗马市政府举行。

中国驻意大利大使李军华、中国公安部国际合作局副局长杨云东、意国家警察副司令维托里奥·里齐、意内政部国际合作局局长斯宾纳以及全体联合巡逻队员等共100余人出席了启动仪式。

李军华在接受记者采访时指出，中意警务联巡活动已持续4年，其社会效应越来越显现，已有若干欧洲国家也仿照中意间的这一创举开展了警务联巡活动。他指出，这个活动彰显了两国政府执法为民、外交为民的共同目标。

杨云东说，“这种联巡已机制化、制度化和常态化，充分说明这种制度得到了两国政府和人民的认可。”

出席仪式的意方代表一致认为，意大利是首个与中国开展警务联巡的欧洲国家，体现了两国警方良好的互信与合作意愿。警务联巡有助于双方共同打击犯罪，创造更加安全的公共环境。

据此次赴意联合巡逻警队队长张力介绍，此次赴意执行任务的全部10位中国警察来自刑侦、治安、经侦、特警、国际合作等多个警种，他们的任务是通过巡逻维护在意大利的中国游客和华侨华人安全，此外还要走访华人社区、中资企业和留学生，为他们提供其他安全服务。

当日，10名中国警察与意警方在特雷维喷泉等地开展了联合巡逻。来自北京的游客张琨在现场告诉记者：“今天很惊喜，看到中国警察在罗马巡逻，让我特别有自豪感和安全感！”

根据中意警务合作备忘录，两国警方商定，11月5日起中国10名警察将分别在罗马、米兰、都灵和帕多瓦同意警方开展为期3周的联合巡逻。

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