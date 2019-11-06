人民网>>国际

中意第四次警务联合巡逻在罗马启动

2019年11月06日15:18  来源：新华网
 

　　新华社罗马11月5日电（记者叶心可）中意第四次警务联合巡逻启动仪式5日在罗马市政府举行。

　　中国驻意大利大使李军华、中国公安部国际合作局副局长杨云东、意国家警察副司令维托里奥·里齐、意内政部国际合作局局长斯宾纳以及全体联合巡逻队员等共100余人出席了启动仪式。

　　李军华在接受记者采访时指出，中意警务联巡活动已持续4年，其社会效应越来越显现，已有若干欧洲国家也仿照中意间的这一创举开展了警务联巡活动。他指出，这个活动彰显了两国政府执法为民、外交为民的共同目标。

　　杨云东说，“这种联巡已机制化、制度化和常态化，充分说明这种制度得到了两国政府和人民的认可。”

　　出席仪式的意方代表一致认为，意大利是首个与中国开展警务联巡的欧洲国家，体现了两国警方良好的互信与合作意愿。警务联巡有助于双方共同打击犯罪，创造更加安全的公共环境。

　　据此次赴意联合巡逻警队队长张力介绍，此次赴意执行任务的全部10位中国警察来自刑侦、治安、经侦、特警、国际合作等多个警种，他们的任务是通过巡逻维护在意大利的中国游客和华侨华人安全，此外还要走访华人社区、中资企业和留学生，为他们提供其他安全服务。

　　当日，10名中国警察与意警方在特雷维喷泉等地开展了联合巡逻。来自北京的游客张琨在现场告诉记者：“今天很惊喜，看到中国警察在罗马巡逻，让我特别有自豪感和安全感！”

　　根据中意警务合作备忘录，两国警方商定，11月5日起中国10名警察将分别在罗马、米兰、都灵和帕多瓦同意警方开展为期3周的联合巡逻。

(责编：刘晗璐(实习生)、贾文婷)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved