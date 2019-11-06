联合国为来自塞内加尔的维和女警察颁奖

新华社联合国11月5日电（记者王建刚）联合国5日向来自塞内加尔的赛娜布·迪乌夫颁发2019年度杰出维和女警察奖，以表彰她通过维和行动在促进女性赋权、改善维和行为规范、加强安全保护以及实现可持续的和平等方面作出的贡献。

联合国负责维和事务的副秘书长拉克鲁瓦当天在纽约联合国总部为迪乌夫颁奖，并在致辞中说，迪乌夫的事迹“将激励联合国总部以及所有战斗在维和行动第一线的警务人员”。

拉克鲁瓦说，迪乌夫是参加联合国维和行动的1400多名女性警员之一，这些女性警员承担着社区警务工作、案件调查、保护平民以及预防性暴力和性别暴力的重要任务。女性警官是联合国打击性剥削与性虐待工作的重要力量，她们的参与提高了所有维和人员对这一问题的重视和敏感程度。

迪乌夫表示，她将再接再厉，继续“反对性暴力和基于性别的暴力，反对针对妇女和女童的边缘化以及歧视性的习俗和宗教习俗”。

来自塞内加尔国家警察部队的迪乌夫自2017年3月开始在联合国刚果民主共和国稳定特派团服役，领导预防并终止性虐待的工作小组，处理冲突中的性暴力以及由联合国工作人员所实施的性剥削和性虐待行为。同时，她也是稳定特派团“维和警察妇女网络”的负责人。该网络使女性维和警员能够彼此交流、互帮互助，并获得指导、培训和职业发展。

联合国年度杰出维和女警察奖于2011年设立，旨在表彰女警官为联合国维和行动以及促进妇女赋权等方面作出的杰出贡献。

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