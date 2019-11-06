新华社德黑兰11月5日电 专访：希望电影成为伊中两国文化交流之桥——访伊朗电影导演米尔卡里米

新华社记者马骁

伊朗电影导演雷萨·米尔卡里米日前接受新华社记者专访时说，文化层面的交流能很好地促进伊朗和中国人民相互了解，而电影可以成为两国文化交流的桥梁。

米尔卡里米5日启程前往北京，向中国观众推介伊朗电影。7日，他将向清华大学师生分享他执导的影片《梦之城堡》。这部影片的主题是亲情伦理，讲述一个缺席三年的父亲与子女重建亲情的故事。今年6月，《梦之城堡》在第22届上海国际电影节上获得金爵奖最佳影片、最佳导演、最佳男演员三项大奖。

“目前，伊朗电影都是小成本制作，但是我们擅长从日常生活切入，对人性展开深层次探讨，然后用电影镜头和演员的精湛演技去表现出来。”米尔卡里米说，伊朗电影市场虽然规模不大，但凭借其艺术性在国际上赢得了赞誉。

米尔卡里米多次到中国，中国电影市场的繁荣和蓬勃发展令他印象深刻。不过他认为，目前欧美国家在电影艺术领域的话语权更强势，中国电影的“国际化”还有很大进步空间。

米尔卡里米希望，未来伊中两国能在包括电影行业的文化领域加强沟通和合作，这样中国观众就能看到越来越多来自伊朗的优秀电影作品，而伊朗观众也能看到越来越多中国高质量的影视作品。

“在这个方面的合作还有巨大空间。”米尔卡里米坦言，“伊中两国的确拥有传统友好关系”，但是目前两国人民仍相对陌生，两国民众甚至需要“借道”西方国家去了解彼此。“张艺谋先生和陈凯歌先生都是中国非常杰出的电影导演，不过我是在柏林电影节上认识他们的。”米尔卡里米感叹道。

米尔卡里米表示，近些年伊中两国电影界交往较过去密切了许多。“许多中国导演来过伊朗后对伊朗有了全新认识。而中国近些年在电影制作技术和方法上的进步也让我们印象深刻。”

他希望，未来两国电影人能合作拍摄一些电影作品。“伊朗有非常多题材适合拍摄动作电影，不过相关作品还不多，而中国导演在这方面有着丰富经验”。

(责编：刘晗璐(实习生)、贾文婷)