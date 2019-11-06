中国代表呼吁国际社会在波黑问题上采取平衡和慎重态度

新华社联合国11月5日电 中国常驻联合国副代表吴海涛5日在安理会波黑问题辩论会上发言，呼吁国际社会在波黑问题上采取平衡、慎重的态度。

吴海涛说，波黑是巴尔干地区重要国家。波黑保持和平稳定与发展以及各族人民和睦相处，符合国际社会及地区各国共同利益。国际社会在波黑问题上应注意听取有关各方意见和关切，采取平衡、慎重态度。在支持波黑推动改革进程中，应充分考虑波黑的国情和承受能力，重点帮助波黑人民自主解决问题，并加大对波黑经济建设支持。

吴海涛表示，中方一贯尊重波黑的主权、独立、国家统一和领土完整，尊重波黑人民对国家前途的选择，支持波黑各民族和睦相处，共同发展。中方愿同国际社会一道，为推动波黑实现持久和平、稳定与发展做出贡献。中方欢迎波黑去年10月顺利举行大选，希望波黑各方通过对话协商寻求共识，尽快实现组阁，积极巩固政治进程，全面履行《代顿和平协议》，加大对经济社会发展的关注与支持，共享和平发展红利。

联合国安理会5日通过第2496号决议，将欧盟驻波黑维和部队授权再延长12个月，以监督《代顿和平协议》的执行。

波黑是前南斯拉夫的一个共和国，1992年宣布独立后经历了一场血腥内战。1995年，有关各方签署旨在结束内战的《代顿和平协议》。根据协议，波黑由穆克联邦和塞族共和国两个实体组成。欧盟从2004年12月开始在波黑部署维和部队，承接北约多国稳定部队的维和使命，并负责监督执行《代顿和平协议》。

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