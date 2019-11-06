中国和几内亚青年座谈热议中几和中非关系

新华社科纳克里11月5日电（记者李言）在中非合作论坛中方后续行动委员会秘书处的组织下，正在此间访问的中国青年代表团5日在几内亚首都科纳克里与几内亚青年就“青年在国家发展和中非关系中的作用”进行座谈。

几内亚总统办公厅主任兼中非合作论坛北京峰会成果落实协调人卡巴在座谈中表示，中国青年代表团的访问正值几中建交60周年，展示了中国加强几中关系的愿望。几方高度重视代表团的访问，希望几中青年能充分交流，为促进两国在更广泛领域的互利合作做出贡献。

中国外交部中非合作论坛事务大使周欲晓在致辞中说，几内亚是第一个同中国建交的撒哈拉以南非洲国家。青年团的此次访问，既是对中几传统友谊的传承，又是落实中非合作论坛北京峰会成果的具体行动。国之交在于民相亲，希望此次访问能培养中国青年对非洲的认识和热爱，传承好中非、中几友好合作。

几内亚青年代表对中国青年代表团的到来表示欢迎。他们向中方代表介绍了几内亚“2040年远景发展规划”，并就几内亚教育、青年发展与就业等各方面情况与中方青年代表进行交流。几内亚青年代表、总统顾问西拉表示，中几合作涉及基础设施建设、矿务、能源、农业、工业、经贸、教育培训等领域。他用中文说，希望中非合作“天长地久”。

与会的中国青年代表介绍了中非在外交、金融、投资、医疗卫生、民生等领域的合作。他们表示，在今后的工作中，将努力为推进中非关系贡献智慧和力量。

中国青年代表团11月3日至5日对几内亚进行访问，代表团成员来自外交部、商务部、财政部等中非合作论坛中方后续行动委员会单位及其他涉非合作部门。代表团随后将赴摩洛哥进行为期4天的访问。

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