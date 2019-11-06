中国从第二届进博会63个外国参展国进口整体逆势增长

新华社上海11月6日电（记者吴宇、吴寒冰）来自海关总署全球贸易监测分析中心（上海）和上海海关的统计数据显示，今年前三季度，在中国进口总体微幅下降0.1%的背景下，中国从第二届进博会国家展63个外国参展国进口整体逆势增长，呈现出进口企业数量增多、网购保税新兴贸易方式进口大幅增长、消费品进口迅速增长等特点。

前三季度，中国从63个外国参展国共计进口货值3.09万亿元，比去年同期增长8.8%。

统计显示，前三季度，中国自63个外国参展国有进口记录的企业共9.4万家，同比增长6.3%。其中，国有企业进口1.13万亿元，同比增长11.4%，占比达36.6%；民营企业进口1.07万亿元，同比增长21.3%，占比达34.7%；外商投资企业进口8757.5亿元，同比下降6.1%，占比达28.3%。

从全国范围看，前三季度，中国大陆31个省区市从63个外国参展国均有进口记录，显示出中国各地对相关进口需求的广泛性。其中，北京进口6031.8亿元，同比增长12.8%，占比达19.5%；广东和上海分别进口3981.4亿元和3732.9亿元，同比分别增长3%和1.2%，占比为12.9%和12.1%。

值得关注的是，前三季度，中国以一般贸易方式从63个外国参展国进口2.17万亿元，同比增长8.7%，占同期相关进口总值的七成。其中，属于跨境电商新业态的网购保税贸易方式项下进口82.4亿元，同比大幅增长40.3%，说明中国普通消费者参与跨境网购的热情和能量正在不断释放。

据统计，前三季度，在63个外国参展国中，中国自48个国家进口实现增长，占参展国总数的76.2%。第二届进博会共有法国、希腊、牙买加、马来西亚、印度、俄罗斯等15个主宾国。前三季度，中国从15个主宾国进口1.45万亿元，同比增长9.5%，占从63个外国参展国进口总值的46.8%。

前三季度，中国自63个外国参展国进口原油5961.5亿元，同比增长13.8%，占比达19.3%，为最大类进口商品；进口集成电路和铁矿砂及其精矿1830亿元和1696.1亿元，同比增长18.5%和31.7%。

喜人的是，除了大宗能源和原材料，前三季度，中国自63个外国参展国进口消费品3205.2亿元，增幅高达25.5%，占比达10.4%，由此形成了广泛的企业与民众参与，惠及面大大扩展。其中，肉类和水海产品分别进口423.8亿元和413.2亿元，同比分别增长58.9%和66%；化妆品进口211.2亿元，同比增长47.1%。

(责编：刘晗璐(实习生)、贾文婷)