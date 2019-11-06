人民网>>国际

中国从第二届进博会63个外国参展国进口整体逆势增长

2019年11月06日13:46  来源：新华网
 

新华社上海11月6日电（记者吴宇、吴寒冰）来自海关总署全球贸易监测分析中心（上海）和上海海关的统计数据显示，今年前三季度，在中国进口总体微幅下降0.1%的背景下，中国从第二届进博会国家展63个外国参展国进口整体逆势增长，呈现出进口企业数量增多、网购保税新兴贸易方式进口大幅增长、消费品进口迅速增长等特点。

前三季度，中国从63个外国参展国共计进口货值3.09万亿元，比去年同期增长8.8%。

统计显示，前三季度，中国自63个外国参展国有进口记录的企业共9.4万家，同比增长6.3%。其中，国有企业进口1.13万亿元，同比增长11.4%，占比达36.6%；民营企业进口1.07万亿元，同比增长21.3%，占比达34.7%；外商投资企业进口8757.5亿元，同比下降6.1%，占比达28.3%。

从全国范围看，前三季度，中国大陆31个省区市从63个外国参展国均有进口记录，显示出中国各地对相关进口需求的广泛性。其中，北京进口6031.8亿元，同比增长12.8%，占比达19.5%；广东和上海分别进口3981.4亿元和3732.9亿元，同比分别增长3%和1.2%，占比为12.9%和12.1%。

值得关注的是，前三季度，中国以一般贸易方式从63个外国参展国进口2.17万亿元，同比增长8.7%，占同期相关进口总值的七成。其中，属于跨境电商新业态的网购保税贸易方式项下进口82.4亿元，同比大幅增长40.3%，说明中国普通消费者参与跨境网购的热情和能量正在不断释放。

据统计，前三季度，在63个外国参展国中，中国自48个国家进口实现增长，占参展国总数的76.2%。第二届进博会共有法国、希腊、牙买加、马来西亚、印度、俄罗斯等15个主宾国。前三季度，中国从15个主宾国进口1.45万亿元，同比增长9.5%，占从63个外国参展国进口总值的46.8%。

前三季度，中国自63个外国参展国进口原油5961.5亿元，同比增长13.8%，占比达19.3%，为最大类进口商品；进口集成电路和铁矿砂及其精矿1830亿元和1696.1亿元，同比增长18.5%和31.7%。

喜人的是，除了大宗能源和原材料，前三季度，中国自63个外国参展国进口消费品3205.2亿元，增幅高达25.5%，占比达10.4%，由此形成了广泛的企业与民众参与，惠及面大大扩展。其中，肉类和水海产品分别进口423.8亿元和413.2亿元，同比分别增长58.9%和66%；化妆品进口211.2亿元，同比增长47.1%。

(责编：刘晗璐(实习生)、贾文婷)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved