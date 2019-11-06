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财经观察：RCEP重大突破凸显多边主义与自由贸易仍是主流

2019年11月06日13:42  来源：新华网
 

　　新华社北京11月6日电　财经观察：RCEP重大突破凸显多边主义与自由贸易仍是主流

　　新华社记者

　　历时7年的区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）谈判日前取得重大进展。第三次RCEP领导人会议4日在泰国曼谷举行并发表联合声明，宣布15个成员国结束全部文本谈判及实质上所有市场准入谈判，下一步将启动法律文本审核工作，以便在2020年签署协定。

　　尽管印度此次因“有重要问题尚未得到解决”而暂时没有加入协定，但是联合声明的发表仍标志着世界上人口数量最多、成员结构最多元、发展潜力最大的东亚自贸区建设取得了重大突破，凸显多边主义与自由贸易仍是世界主流。

　　RCEP由东盟10国发起，邀请中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰、印度6个对话伙伴国参加，旨在通过削减关税及非关税壁垒，建立一个16国统一市场的自由贸易协定。RCEP谈判涉及中小企业、投资、经济技术合作、货物和服务贸易等十多个领域。

　　这一协定谈判于2012年11月正式启动后历经曲折，截至目前已进行7年左右。今年以来，谈判进程明显加速，并最终取得突破，反映了在国际经贸摩擦加剧、全球多边贸易体系遭遇冲击、世界经济增长放缓的当下，多边主义和自由贸易依然深入人心，这将为解决经济全球化发展问题起到示范作用。

　　观察家认为，RCEP为区域合作进行了重大规划并设定路径，不仅将促进区域经济一体化进程，也将为全球多边贸易体系和全球合作注入更多正能量和动力。

　　印度尼西亚智库亚洲创新研究中心主席班邦·苏尔约诺认为，中国-东盟自贸区、10+3合作不断深入发展，为RCEP谈判顺利进行作出了巨大的实质性贡献。RCEP一旦生效，将形成世界上最大的自由贸易区之一，为维护和推动自由贸易注入强大活力，有利于地区与世界的繁荣稳定。

　　苏尔约诺表示，中国一直以来都是RCEP的积极支持者、主要参与者和贡献者，为RCEP谈判顺利进行付出了巨大努力，体现了担当精神。RCEP与其他区域合作机制将发挥叠加效益，在“一带一路”倡议的纽带作用下，产生几何级的发展效果。

　　RCEP将在商品贸易、服务贸易、投资等几大领域促进成员国的经济合作，有利于区域内的贸易平衡、产业创新和就业扩大。协定一旦签署，亚洲区域价值链会变得更加紧密，RCEP成员国也能更好地融入全球经济一体化中。

　　菲律宾智库亚洲太平洋协进基金会国际关系研究员卢西奥·皮特洛认为，RCEP有助于降低关税，简化投资程序，将促进东亚和太平洋地区经济体进一步融合。

　　RCEP的达成，还有利于应对单边主义、贸易保护主义的负面影响，能促进国际贸易的良性循环，提振市场信心，给世界经济提供新的强大推动力。

　　印度发展中国家研究和信息系统机构顾问巴塔查吉认为，RCEP在为相关各国带来增长预期的同时，也有助于各国增强抵御经济风险、应对挑战的能力。

　　此次RCEP谈判取得重大突破，得益于其开放性和包容性。针对印度的关切，联合声明指出，所有RCEP成员国将通过合作，以各方满意的方式解决这些问题。中方也表示，愿本着互谅互让的精神，与各方一道继续协商解决与印度谈判中面临的问题，欢迎印度尽早加入到协定中来。

　　从此次RCEP重大突破不难看出，进一步推动自由贸易和区域经济一体化已经成为相关各国共识。可以预见，RCEP一旦达成，必将惠及区域发展，实现各国互利共赢。（参与记者：杨柯、袁梦晨、梁辉、赵旭）

(责编：刘晗璐(实习生)、贾文婷)
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