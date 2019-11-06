原标题：白宫匿名高官将出书揭内幕 美司法部加以警告

中新网11月6日电 综合报道，一名白宫资深官员将出版新书，揭露有关特朗普政府的内幕。对此，美国司法部警告出版商，内容如果涉及保密条款或机密信息，则该书必须经过审查；而出版社和作者经纪人则不理会司法部警告，称司法部此举是“恐吓”，并称新书将于11月19日如期上市。

据报道，2018年时，一名白宫资深官员曾匿名向美国媒体投稿，称美国总统特朗普的行为损害国家，引发美国社会震动。如今，这名官员将于11月19日出版新书《警告》(A Warning)，揭露有关特朗普政府的更多内幕。

司法部民事部门助理检察长亨特(Joseph Hunt)写信警告该书的出版社以及作者的经纪人，要求他们“即刻提供代表客户的信息，以确保作者没有签署任何保密协议，且未触及与政府相关的任何机密消息。”

出版社方面则表示，他们“不属于任何与政府签署保密条约的一方”，重申“致力保护作者的匿名性。”

作者的经纪人发布声明表示，“(特朗普)政府在努力震慑看透最高层级不当行为的资深官员……当局无法阻止这本书上市。”

据悉，2018年9月5日，美国媒体曾刊登了该书作者、一位白宫资深官员的匿名稿件。该官员在稿件中表示，特朗普的领导风格浮躁、对立，如果不是白宫内外的无名英雄，不稳定情况会更令人担忧。他表示，白宫行政部门存在一股“沉默的抵抗”力量。许多白宫高级官员为履行职责，正努力从内部抵抗特朗普的“恶劣”政策。

(责编：冯粒、曹昆)