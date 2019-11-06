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留日学人热议电影《我和我的祖国》

2019年11月06日11:03  来源：人民网-国际频道
 

人民网东京11月6日电（记者刘军国）献礼新中国成立70周年影片《我和我的祖国》在日本的首映式于11月4日在东京举行。240余名留日中国留学生和学者观看完电影之后，齐声合唱歌曲《我和我的祖国》。随后，他们纷纷表示，将不忘留学初心，牢记报国使命，为祖国发展贡献智慧和力量。

全日本中国学生学者友好联谊会会长杨东瀛表示，影片展现了新中国由站起来到强起来的7个重要时刻。小人物见证大时代，7个主人公虽然职业不同，岗位不同，但是他们都以自己的方式为祖国建设作出了应有贡献。作为新时代留学生，无论是在留学期间还是学成回国以后，我们都要不忘留学初心，牢记报国使命，为祖国发展贡献智慧和力量。

中国留日同学总会会长汪先恩表示，影片重温了新中国的重大场景，令人百感交集。积贫积弱的中国发展到今天，十分不易。历史的经验告诉我们，民族的振兴需要中国共产党的坚强领导，需要包括海外华人在内的所有中华儿女的共同努力。我们留日学人向来有爱国报国的优良传统，虽身在海外，但心向祖国，愿祖国越来越好。

筑波大学教授张振亚表示，作为在日学者，来日本三十多年来，感受到祖国一天天强大起来，也是每一位学者的自豪。观赏《我和我的祖国》，通过老百姓的真实故事，看到祖国从一穷二白走到今天的富强，看到那些对祖国忠诚的人和故事，感人肺腑。我们也应该为了自己的祖国，奉献自己的一份忠诚，为她的更强大而付出。

东京大学博士生夏杨表示，150分钟的电影带我们经历了不同的时空，以普通人的视点再现了重大历史时刻。我和身边的同学们数次感动落泪，深感祖国70年发展之艰辛，深感祖国70年成就之伟大，更加由衷地为身为中国人而骄傲。当代青年是伟大祖国复兴的见证者和参与者，我们必当热血奋斗，砥砺前行。

筑波大学博士生彭齐家表示，国防科技工作者与曾经的恋人在公交车上“相遇但不能相识”的片段让人动容。在那特殊的时代，中国人第一次在国防科技领域扬眉吐气，这一伟大成就的代价，除了科研人员的无私奉献，同样也包含着家人的辛劳和委屈。以身许国的科研人员，以及他们身后的家人，都是我们应该铭记的英雄。

明治学院大学本科生唐肇祥表示，当看到恐高的林治远爬上旗杆的那一刻，当看到张北京将奥运开幕式门票“不舍”送给汶川少年的那一刻，当看到吕潇然毅然将阅兵飞行光荣任务让给战友的那一刻，我热泪盈眶。祖国的发展离不开每个平凡中国人的付出和努力，我也要努力学习本领，投身到祖国建设大潮中去。

法政大学本科生张子腾表示，“我和我的祖国，一刻也不能分割”，这不仅仅是一句歌词，更是我们在外华夏儿女的共同心声。感谢祖国，祖国的日益强大使得我们在国外更有底气，更加自信。不管身在哪里，都能感受到祖国的温暖。我爱你，中国。

庆应大学硕士生佟画表示，以前从爷爷奶奶那里听到的故事在影片里得以展现，虽有种似曾相识的感觉，但却收获了超过预期的感动。今天的生活都是前人辛辛苦苦、兢兢业业创造出来的，我们应该珍惜今天的美好生活，努力学习，为将来发挥作用作好知识和能力储备。

东京福祉大学本科生陈莉莉表示，“中国等待这一刻等了154年，不能再多等1秒钟”。佛山移居香港的修表师傅华哥在楼顶见证历史瞬间的镜头、以及他的警察妻子换下英国警徽时坚毅的表情，在我脑海久久不能散去，相信香港在祖国的怀抱里一定会繁荣昌盛。

电影《我和我的祖国》演绎7组普通人与祖国大事件息息相关的经历，以小人物见证大时代。本次影片在日本的上映和发行由“电影《我和我的祖国》日本上映委员会”筹备组织。首映会后，《我和我的祖国》还将分别于16日、23日、24日在东京上映。大阪、名古屋、福冈等日本其他城市的上映安排也在筹划中。

(责编：李婷(实习生)、贾文婷)
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