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伊朗新启动30台IR-6型离心机

2019年11月06日10:55  来源：新华网
 

　　伊朗原子能组织主席阿里·阿克巴尔·萨利希4日宣布，伊朗再启动30台IR-6型离心机。至此，伊朗投入使用的IR-6型离心机数量增至60台。另外，伊朗在研发更为先进的IR-9型离心机。

　　伊朗国家电视台当天播出的画面显示，萨利希在伊朗纳坦兹的核设施启动30台IR-6型离心机。萨利希说，伊朗的低丰度浓缩铀日产量增至5公斤。

　　依据伊朗核问题全面协议，伊朗仅能使用5060台第一代的IR-1型离心机生产浓缩铀。萨利希说，伊朗依靠先进离心机，大幅提高浓缩铀产量。启动IR-6型离心机之余，伊朗研发更为先进的IR-9型离心机；这一新型离心机的浓缩铀生产速度将达到IR-1型离心机的50倍。

　　伊朗2015年与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成协议，伊朗承诺限制核计划，国际社会解除对伊制裁。然而，2018年5月，美国宣布退出协议，随后逐步恢复因协议而中止的对伊制裁。今年5月，伊朗宣布中止履行伊核协议部分条款。

　　为施压欧洲国家保护伊朗免受美方制裁，伊朗3次分批放弃执行协议部分条款，即突破低丰度浓缩铀存量、浓缩铀丰度以及启动IR-4型离心机和IR-6型离心机。

　　伊朗浓缩铀丰度从伊核协议限定的3.67%提高至4.5%。伊朗先前警告，浓缩铀丰度可能进一步提高至20%。

　　伊朗政府发言人阿里·拉比埃4日说，总统哈桑·鲁哈尼将很快公布伊朗中止履行协议条款的更多举措。

　　另一方面，伊朗当天举行占领美国驻伊朗使馆40周年纪念活动。伊朗国家电视台报道，全国近1000座城镇举行集会。

　　美国驻伊朗使馆1979年11月4日遭占领，52名美国人遭劫持，持续444天。这一事件直接导致两国次年断交。（陈立希）（新华社专特稿）

(责编：李婷(实习生)、贾文婷)
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