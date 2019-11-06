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美国启动退出《巴黎协定》程序 完成需耗时一年

2019年11月06日09:11  来源：新华网
 

　　美国政府4日正式启动退出《巴黎协定》程序。完成退出需耗时一年，美国将成为退出《巴黎协定》的唯一国家。

　　【迈第一步】

　　美国国务卿迈克·蓬佩奥4日经由社交媒体“推特”确认，国务院向联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯致信，告知美方启动退出《巴黎协定》程序。路透社报道，这是美国迈出正式退出程序第一步。

　　蓬佩奥在推文中吹捧美国削减二氧化碳排放的成效、推销美国模式，指认《巴黎协定》让美国背负“不公平的经济负担”。

　　《巴黎协定》旨在减少温室气体排放、应对全球气候变暖，由将近200个国家和地区参与，2016年11月4日生效。

　　美国总统唐纳德·特朗普2017年6月1日宣布美国退出《巴黎协定》，但协定禁止任何缔约方在协定生效起3年内退出，美方退出程序4日得以“解禁”。

　　联合国副发言人法尔汉·哈克说，联合国不久将列出美方退出协定所需具体程序。

　　【又挨批评】

　　美国环境保护组织山岭俱乐部执行主任迈克尔·布龙说：“特朗普让美国退出《巴黎协定》的决定将被视为历史性错误。”

　　西班牙环境大臣特雷莎·里韦拉在“推特”写道：“我对（美国退出）这一决定深感遗憾……这仍然令人担忧。”

　　联合国气候变化大会定于12月在西班牙马德里举行。智利总统皮涅拉10月30日宣布，智利政府放弃举办原定分别于今年11月和12月举行的亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议和联合国气候变化大会，优先应对国内局势。西班牙首相府10月31日发表新闻公报说，西班牙愿意全力配合举办气候变化大会。

　　特朗普上次竞选美国总统时承诺退出《巴黎协定》。2020年美国总统选举投票日次日，即2020年11月4日，退出程序全部完成。那之前，美国将继续参加有关《巴黎协定》技术层面的磋商。

　　【关联选举】

　　多个环境保护团体希望支持美国重新返回《巴黎协定》的竞选者能够赢得2020年总统选举。

　　美国生物多样性中心能源部门主任琼·苏说：“下任美国总统将需要立即重新加入协定，致力于迅速、大规模的清洁能源改革。”

　　2020年总统选举民主党籍所有主要竞选人先前承诺，如果赢得选举将重新加入《巴黎协定》。不过，在一些分析师看来，退群决定影响可能“持久”，美方需要时间重获国际社会信任。

　　美国非营利组织世界资源研究所高级研究员安德鲁·莱特说：“尽管（退出协定）服务于特朗普政府的政治需求，我们仍将丧失不少美国的全球影响力。”（刘秀玲）（新华社专特稿）

(责编：李婷(实习生)、贾文婷)
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