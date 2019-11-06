也门政府与南方过渡委员会签署权力分配协议

新华社利雅得11月5日电（记者涂一帆）据沙特阿拉伯媒体5日报道，也门政府与也门南方过渡委员会当天在沙特首都利雅得签署一项权力分配协议。

沙特的阿拉伯电视台报道说，在沙特协调下，也门政府与也门南方过渡委员会5日签署了“利雅得协议”。根据协议，也门政府将在7天内返回临时首都亚丁；也门所有军事编制由内政部和国防部统一管辖；也门将组建一个高效的政府，人员将在南部和北部省份平均分配。

沙特王储穆罕默德、也门总统哈迪、也门南方过渡委员会主席祖贝迪等出席协议签署仪式。穆罕默德表示，“利雅得协议”是“朝着以政治方案结束也门战争迈出的一步”，将为也门开启新的稳定时期。

今年8月，也门南方过渡委员会武装与也门安全部队发生冲突，占领了位于亚丁市包括总统府在内的大部分重要机构，随后将部分机构还给也门政府。9月初，双方在沙特进行非直接谈判。10月24日，双方达成一项权力分配协议，决定共同组建新政府。

2014年，也门胡塞武装夺取首都萨那，迫使总统哈迪前往沙特避难。2015年，在沙特主导的多国联军支援下，支持哈迪的政府军和部落武装夺回亚丁省。2017年，遭哈迪罢免的亚丁省省长祖贝迪联合也门南部部落、军政领导人组建南方过渡委员会，寻求也门南部地区独立。

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