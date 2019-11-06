土耳其和美国再生龃龉 埃尔多安可能取消访美行程

土耳其多名官员4日“放风”，由于美国国会众议院上周表决通过议案，认定土耳其在奥斯曼帝国统治时期大规模杀害境内亚美尼亚人构成“屠杀”，同时寻求制裁土耳其，总统雷杰普·埃尔多安可能取消定于下周的访美行程。

【打“问号”】

路透社以3名土耳其官员为消息源报道，应美国总统唐纳德·特朗普邀请，埃尔多安原定13日访问美国，但美国众议院议案令访问计划打上“问号”。

一名土方高级官员说，“这些举动为两国关系蒙上浓重阴影……埃尔多安的访问计划暂时搁置”；不过，埃尔多安还没有作出最终决定。

“亚美尼亚屠杀”是土耳其和邻国亚美尼亚之间长期以来的历史遗留问题，指土耳其在1915年至1917年奥斯曼帝国统治时期大规模杀害境内亚美尼亚人的事件，土耳其政府至今拒绝承认那是种族屠杀。

美国前总统贝拉克·奥巴马执政时期，美国众议院外交委员会2010年3月通过定性亚美尼亚人遭土耳其“种族屠杀”的议案。这一委员会2007年10月在乔治·沃克·布什（小布什）执政期间通过类似内容的议案，遭到布什政府和土耳其方面强烈反对，众议院随后搁置在全体会议审议和表决这一议案的议程。

瑞典议会2010年3月同样以表决方式通过认定“亚美尼亚屠杀”的议案，时任总理埃尔多安随即取消访问瑞典。

土耳其和亚美尼亚两国政府2009年10月在瑞士苏黎世签署协定，同意结束长期敌对状态并实现双边关系正常化，同意设立联合委员会调查“亚美尼亚屠杀”事件。

【看“氛围”】

土耳其官员说，虽然特朗普对土耳其在叙利亚发起越境军事行动以及采购俄罗斯S-400防空导弹系统公开显现不满，特朗普与埃尔多安关系牢固。

按路透社的说法，这一私人关系至关重要，缘由是作为北大西洋公约组织成员，依据美国国内法，土耳其采购俄制装备应当触发制裁。作为“惩罚”，美国只是酝酿把土耳其排除出F-35型战机联合研发项目。

美国国会表决激怒土耳其。土方一名接近总统府的官员告诉路透社记者：“他们借助华盛顿当前反对土耳其的政治气候通过决议。”

土耳其10月9日越境进入叙利亚东北部，针对库尔德武装发起军事行动。特朗普当天致信埃尔多安，警告他将为“屠杀上千人承担责任”，别充硬汉，别做傻事！

一名土方安全官员说，特朗普的信和国会议案损害两国关系，“如果氛围不对，这次访问没有任何意义”。（田野）（新华社专特稿）

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