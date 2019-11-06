加拿大多地饮用水铅超标 许多供水商根本不作检测

一项由多家媒体机构和大学参与的调查显示，加拿大数座城市的饮用水铅含量超标。

美联社报道，一项由9所大学、10家媒体机构参与、投入超过120名记者、持续超过一年的调查显示，蒙特利尔等11座城市居民家中自来水铅含量超过加拿大联邦指导方针中的标准。在1.2万份测试样本中，33%的样本铅含量超过加拿大安全标准5ppb（10亿分之5），18%的样本超过美国标准15ppb。

研究人员认定，一些学校和托儿所自来水铅含量超标可能影响儿童健康。更为严重的是，许多供水商根本不作检测。

加拿大素以清洁的天然湖泊众多著称，居民们绝少听到关于本国污染情况的信息。加拿大水安全研究员布鲁斯·兰菲尔说：“这太让人惊讶了。”一些向研究人员提供样本的居民为测试结果苦恼，担忧健康风险。家住埃德蒙顿的退休教授安德鲁·凯迪原本认为几年前更换新水管后水质没有问题，但发现铅含量高达28ppb时说，他会足够警惕，不会再饮用家里的自来水。

这些铅含量较高地区的官员告诉记者，他们知道铅水管会污染饮用水，正在寻求更换陈旧的基础设施。

美联社报道，收到媒体转发的分析报告后，蒙特利尔市长瓦莱丽·普朗泰承诺检测全市10万户家庭的自来水铅含量，加速替换含铅管道。（庄北宁）【新华社微特稿】

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