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伊朗研发更先进离心机 德国指认其破坏伊核协议

2019年11月06日09:02  来源：新华网
 

　　德国外交部长海科·马斯4日指认，伊朗宣布研发更先进的离心机加快铀浓缩的举动破坏2015年达成的伊朗核问题全面协议，敦促伊朗遵守协议。

　　马斯当天在匈牙利首都布达佩斯与匈牙利外交部长彼得·西亚尔托共同出席记者会时说，伊朗没有遵守伊核协议规定，研发出更先进的离心机；伊朗9月早些时候宣布在研发领域不再遵守协议的做法“不可容忍”。

　　伊朗原子能组织主席阿里·阿克巴尔·萨利希4日说，伊朗再启动30台IR-6型离心机，总共60台IR-6型离心机投入使用。同时，伊朗正在研发更先进的IR-9型离心机。

　　伊核协议只允许伊朗使用5000多台第一代的IR-1型离心机生产浓缩铀。IR-9型离心机生产浓缩铀的速度是IR-1型的50倍，IR-6型的生产速度是IR-1型的10倍。

　　马斯说，德国希望伊朗能够重新全面遵守在伊核协议中所作承诺。

　　伊朗方面表示，启动离心机的决定是美国去年5月单方面退出协议的直接后果。依据协议，伊朗承诺限制铀浓缩活动以换取国际社会放松制裁。美国退出协议后恢复并追加对伊朗制裁。欧洲国家反对美国退出协议，但没有能够帮助伊朗绕过美国制裁出口石油。

　　欧盟委员会发言人马娅·科齐扬契奇4日说，伊核协议关乎地区、欧洲乃至全世界的安全，欧盟仍然致力于维护伊核协议，但欧盟的承诺“取决于伊朗是否全面履行协议”。（王雪梅）【新华社微特稿】

(责编：李婷(实习生)、贾文婷)
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