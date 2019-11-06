美国制裁伊朗高层和实体 伊朗斥美方政策“霸凌”

美国财政部4日宣布，制裁与伊朗最高领袖大阿亚图拉阿里·哈梅内伊关系密切的9人和伊朗武装部队总参谋部。

伊朗外交部同一天回应，制裁表明美方以“霸凌”政策处理国际事务。

【打击“核心圈”】

美国财政部发布声明，说外国资产控制办公室4日对伊朗武装部队总参谋部和9名伊朗人采取行动，以切断流入哈梅内伊“影子网络”的资金。

依据声明，受制裁个人是哈梅内伊“核心圈”成员，包括最高领袖办公室主任穆罕默德·穆罕默迪·戈尔帕耶加尼、哈梅内伊“得力助手”瓦希德·哈加尼安、二儿子穆杰塔巴·哈梅内伊、司法总监易卜拉欣·莱西、伊朗武装部队总参谋长穆罕默德·巴盖里。

这9人在美国境内或者由美国人控制的所有资产和利益将遭冻结。外国资产控制办公室禁止美国公民与这9人交易，禁止关联那些人资产和利益的交易在美国发生。

一名美国财政部高级官员在电话中告诉路透社记者，此次制裁进一步锁定哈梅内伊“核心圈”中军事和外交事务顾问的金融资产。

美国总统唐纳德·特朗普6月24日签署行政令，对哈梅内伊及伊朗多名高级军官施加经济制裁。

【制裁显“霸凌”】

美方宣布制裁时值伊朗纪念占领美国驻伊朗大使馆40周年。伊朗外交部发言人阿巴斯·穆萨维回应，制裁伊朗是美国政府“绝望”“无能”的信号，美方以“霸凌”手段处理与他国关系和重大国际事务。

伊朗学生1979年11月4日闯入美国驻伊朗大使馆，扣押馆内美方外交人员444天。这一事件直接导致两国次年断交。

美国政府2018年5月退出伊朗核问题全面协议，恢复并追加对伊制裁。由于伊方击落美方无人机、美方据信对伊方发起网络攻击等事件，两国紧张关系加剧。作为回应，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款。（包雪琳）（新华社专特稿）

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