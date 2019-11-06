人民网>>国际

美国制裁伊朗高层和实体 伊朗斥美方政策“霸凌”

2019年11月06日09:01  来源：新华网
 

　　美国财政部4日宣布，制裁与伊朗最高领袖大阿亚图拉阿里·哈梅内伊关系密切的9人和伊朗武装部队总参谋部。

　　伊朗外交部同一天回应，制裁表明美方以“霸凌”政策处理国际事务。

　　【打击“核心圈”】

　　美国财政部发布声明，说外国资产控制办公室4日对伊朗武装部队总参谋部和9名伊朗人采取行动，以切断流入哈梅内伊“影子网络”的资金。

　　依据声明，受制裁个人是哈梅内伊“核心圈”成员，包括最高领袖办公室主任穆罕默德·穆罕默迪·戈尔帕耶加尼、哈梅内伊“得力助手”瓦希德·哈加尼安、二儿子穆杰塔巴·哈梅内伊、司法总监易卜拉欣·莱西、伊朗武装部队总参谋长穆罕默德·巴盖里。

　　这9人在美国境内或者由美国人控制的所有资产和利益将遭冻结。外国资产控制办公室禁止美国公民与这9人交易，禁止关联那些人资产和利益的交易在美国发生。

　　一名美国财政部高级官员在电话中告诉路透社记者，此次制裁进一步锁定哈梅内伊“核心圈”中军事和外交事务顾问的金融资产。

　　美国总统唐纳德·特朗普6月24日签署行政令，对哈梅内伊及伊朗多名高级军官施加经济制裁。

　　【制裁显“霸凌”】

　　美方宣布制裁时值伊朗纪念占领美国驻伊朗大使馆40周年。伊朗外交部发言人阿巴斯·穆萨维回应，制裁伊朗是美国政府“绝望”“无能”的信号，美方以“霸凌”手段处理与他国关系和重大国际事务。

　　伊朗学生1979年11月4日闯入美国驻伊朗大使馆，扣押馆内美方外交人员444天。这一事件直接导致两国次年断交。

　　美国政府2018年5月退出伊朗核问题全面协议，恢复并追加对伊制裁。由于伊方击落美方无人机、美方据信对伊方发起网络攻击等事件，两国紧张关系加剧。作为回应，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款。（包雪琳）（新华社专特稿）

(责编：李婷(实习生)、贾文婷)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved