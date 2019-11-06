进博会聚焦电子商务：增渠道 促共赢

分论坛现场。

人民网上海11月5日电 （记者刘洁妍）11月5日，第二届虹桥国际经济论坛“数字化时代与电子商务创新发展”分论坛在国家会展中心（上海）举行。各国政商学界嘉宾汇聚一堂，共谋多边合作，共商发展机遇。

数字化时代，电子商务蓬勃发展，移动互联网、云计算、大数据等新技术得到广泛应用，共享经济等新业态、新模式层出不穷。电子商务的创新发展，促进了世界经济贸易的普惠共赢，带动了流通基础设施现代化建设，推动了生产和流通的深度融合。电子商务为打造对外开放新格局提供了新平台，“丝路电商”为实现包容持续的经贸合作描绘了新愿景。

“电子商务缩短了中国和匈牙利这两个遥远市场之间的距离，”匈牙利外交与对外经济部长西雅尔多表示，电子商务特别是跨境贸易，为中小企业提供了更多的发展机会，降低了进入国外市场的成本。“我们非常乐于和中国的企业在电子商务方面开展合作。”

电子商务已经成为外国企业进入中国市场，享受中国对外开放红利的重要途径。作为第二届中国国际进口博览会主宾国之一，意大利有约160家企业参展。意大利外交与国际合作部长迪马约认为，进博会对意大利企业来说，是非常大的展示平台，“意大利企业对中国市场有着非常广泛的兴趣。”

迪马约表示，意大利和中国正处于双边合作的非凡活跃期。“意大利政府将积极促进意大利中小企业与中国大型电子商务平台合作，把更多高质量和技术创新的意大利商品带到中国。”

电子商务缘何受到如此青睐？2010年诺贝尔经济学奖获得者、伦敦政治经济学院教授皮萨里德斯指出，电子商务和平台经济的发展大大降低了贸易成本。他认为，电子商务打开了两个非常重要的渠道：一是让偏远地区和大城市一样便捷地访问平台获取商品；二是增加了小众产品的可得性。

“无论是对小国还是大国而言，开放国际贸易对经济发展都至关重要。”皮萨里德斯继而表示，关税之类的贸易壁垒是方向性的错误，其近期的抬头已经产生了一些负面影响。而电子商务、平台经济的发展正好与之相反，抵消了其中一部分贸易成本。

正如中国银行董事长刘连舸所说，开放是电子商务天生的基因。

一个远在欧洲的中小企业可以将特色产品卖到中国，一个中国消费者可以溯源每天喝的牛奶是来自新西兰牧场的哪头牛……数字经济和电子商务的发展让“货通天下”的梦想变为可能。阿里巴巴集团董事局主席兼首席执行官张勇表示，电子商务让世界变得更加扁平，让所有的消费者和供应商能够更紧密地连接到一起。

“电子商务带来了革命性的变化，让我们能为全球各个角落的消费者提供美妆和美容服务，现在我们有近40%的销售来自线上。”在欧莱雅董事长兼首席执行官让·保罗·安巩看来，电子商务为企业提供更高质量服务掀开了新篇章，能够进一步提升消费者的生活品质。

德勤全球战略委员会主席乔礼和指出，在电子商务领域，中国的创新型平台是全球首屈一指的。

“数字经济的发展对国家扩大进口、‘一带一路’建设都带来了新的可能性。”张勇说。随着电子商务持续快速发展，发展“丝路电商”已成为“一带一路”经贸合作行动计划的重要内容。中国已与多个国家签署电子商务合作备忘录并建立双边电子商务合作机制。

“世界各国与中国电商平台的合作都将为双方带来益处，实现双赢。”皮萨里德斯说。

(责编：李婷(实习生)、贾文婷)