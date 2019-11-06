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北京大学中国—海湾战略合作研讨会举行

2019年11月06日08:47  来源：人民网-国际频道
 
图为北京大学“中国—海湾战略合作研讨会”现场。
图为北京大学“中国—海湾战略合作研讨会”现场。

人民网北京11月5日电（王南）北京大学中国—海湾战略合作研讨会昨天在此间举行。北京大学外国语学院副院长付志明，卡塔尔大学国际合作部部长希萨·瓦赞出席了研讨会开幕式，并先后发表致词。中国前中东问题特使、前驻沙特阿拉伯、埃及大使吴思科在开幕式上作主旨发言。中国前驻伊朗、阿拉伯联合酋长国、荷兰大使华黎明，世界知识出版社副总编、《世界知识》杂志社社长罗洁，中国中东学会副会长、上海国际问题研究院研究员李伟建，卡塔尔大学海湾研究中心主任马哈朱布·祖维里也出席了开幕式。

付志明在致词时首先向中外与会者表示欢迎。他说，北京大学外国语学科发展有一个非常深厚的轨迹，特别是自北京大学卡布斯苏丹阿拉伯研究讲席项目，以及北京大学卡塔尔国中东研究讲席项目在北京大学设立以后，北京大学阿拉伯语专业的学科从原来主要集中于对语言、文学、历史、文化的教学与研究，开始拓展到地区区域问题的研究，特别是对阿拉伯国家的研究。近年来，特别是自研究讲席项目设立以来，北京大学阿拉伯语学科又在原有的基础上有了很大的拓展。我们希望能够在中国和阿拉伯国家，以及中国和中东地区的研究领域当中，发挥出自己重要和特殊的作用。

希萨·瓦赞在致词时表示，卡塔尔大学成立于1973年，是卡塔尔的国立大学。卡塔尔大学非常注重研究。对于海湾地区的研究，卡塔尔大学设立了海湾研究中心，卡塔尔政府为此提供了充足的研究资金。2014年，卡塔尔大学与北京大学建立了中东研究战略合作伙伴关系。我们还和日本早稻田大学、伊斯兰地区研究卡塔尔的主席共同举办合作活动，提出了很多相关倡议。

研讨会由北京大学外国语学院阿拉伯语系、北京大学卡塔尔国中东研究讲席项目主办。研讨会相关议题为海湾国家的政治/经济与安全、海湾与中东的地区合作、海湾与世界。研讨会为期一天。

出席研讨会的还有中国国际问题研究院研究员李国富，新华通讯社国际部阿拉伯语部主任辛俭强，北京大学外国语学院阿拉伯语系副主任吴冰冰，卡塔尔驻华大使馆外交官加法尔·卡拉尔，伊朗德黑兰大学世界研究院学者穆罕默德·马兰迪，开罗美国大学国际事务与公共政策学院院长纳比勒·法赫米，阿曼《宽容》杂志主编阿卜杜拉赫曼·萨利米，克林顿集团副主席哈尼·冯德克利，日本早稻田大学国际学术和教育学院教授樱井启子，以及其他相关人士等共计50余人。

(责编：李婷(实习生)、贾文婷)
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