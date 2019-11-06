中国说出来的话都算数（望海楼）

“中国老百姓有一句话，叫作‘世界那么大，我想去看看’。在这里我要说，中国市场这么大，欢迎大家都来看看。”11月5日，在第二届进博会开幕式上，习近平主席在演讲中对各国发出真诚邀约。

这场演讲气势磅礴、金句迭出，清晰展现了中国特点、重申了中国判断、发出了中国倡议、表明了中国态度，再次为这个躁动不安的世界注入了确定性，提供了正能量。

说出来的话都会算数——这是中国的特点。首届进博会上，习近平宣布了中国扩大对外开放的五方面举措。今年进博会上，习近平首先就向各国来宾郑重宣告：一年来中国承诺的开放措施已基本落实。98项合作事项，件件有着落。言而有信、言出必行，这就是中国的特点，也是负责任大国的担当。中国人民常说，看一个人能否靠得住，要“听其言而观其行”。推及国家间也一样，中国用实际行动告诉世界：中国是一个守信的国家，中国说出来的话都会算数。

经济全球化大潮不可阻挡——这是中国的判断。长江、尼罗河、亚马孙河、多瑙河，分属于亚、非、拉、欧，对人类不同文明有着深远影响。习近平用这些大江大河昼夜不息、奔腾向前的盛景，比喻经济全球化的势不可挡，引起各国来宾的高度共鸣。同时，面对世界经济发展中的难题，习近平代表中国提出了“人类优先”的理念。在保护主义、单边主义抬头的今天，“人类优先”的理念无疑是一股反映各国人民心声的清流、一条代表世界发展方向的光明大道。

在开放中合作、创新、共享——这是中国的倡议。值得注意的是，“共建开放合作的世界经济”“共建开放创新的世界经济”“共建开放共享的世界经济”这三点倡议中，有一个共同的定语：开放。只有坚持开放这个基本态度，在遇到磕磕碰碰时才能坚持“拉手”而不是“松手”，坚持“拆墙”而不是“筑墙”。要让创新源泉充分涌流，而不是扩大知识鸿沟，这样才能做大全球发展的蛋糕，用知识的创造造福人类。要加大对最不发达国家支持力度，而不是四处“点火”，这样才能分好全球发展的蛋糕，惠及更多国家和民众。

一以贯之继续扩大开放——这是中国的态度。“欲论人者必先自论。”在向世界发出倡议之后，习近平紧接着用五个“继续”表明了中国的态度：站在新的历史起点，中国开放的大门只会越开越大。中国将继续扩大市场开放、继续完善开放格局、继续优化营商环境、继续深化多双边合作、继续推进共建“一带一路”。“进一步降低关税”“放宽外资市场准入”“继续缩减负面清单”“同更多国家商签高标准自由贸易协定”……一系列实打实的开放举措引得现场掌声阵阵。人们的兴奋之情不难理解——中国已经落实的成果看得见、摸得着，中国未来的承诺也说得出、做得到。五个“继续”向世界传递出清晰信号：中国对外开放的步伐将始终如一、坚定不移。

“中心如自固，外物岂能迁。”中国能够“中心自固”，不断扩大开放，根源于中国国家制度和国家治理体系的13个显著优势，根源于70年来新中国建设发展特别是40多年来改革开放的实践经验。中国的生产效率，就是在深度参与国际分工中提升起来的；中国的经济韧性，就是在日益充分的国际竞争中锻造出来的。过去的成绩是在开放条件下取得的，未来中国经济实现高质量发展也必将在更加开放的条件下进行。

言出必行，一诺千金！中国说出来的话都算数！今天的中国正敞开怀抱，相信将有越来越多的国家携起手来，向着建设开放型世界经济、构建人类命运共同体的目标不懈奋进。

（作者为本报评论员）

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