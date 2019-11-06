共建开放合作、开放创新、开放共享的世界经济

国家会展中心南广场鲜花盛开。

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第二届中国国际进口博览会5日在上海国家会展中心开幕。国家主席习近平出席开幕式并发表题为《开放合作 命运与共》的主旨演讲。“共同把经济全球化动力搞得越大越好、阻力搞得越小越好”“坚持‘拉手’而不是‘松手’，坚持‘拆墙’而不是‘筑墙’”“中国市场这么大，欢迎大家都来看看”……习近平主席的主旨演讲铿锵有力，一个个金句打动人心，引发各界人士热议。

（一）

【金句】 经济全球化是历史潮流。长江、尼罗河、亚马孙河、多瑙河昼夜不息、奔腾向前，尽管会出现一些回头浪，尽管会遇到很多险滩暗礁，但大江大河奔腾向前的势头是谁也阻挡不了的。

【热议】

联合国工业发展组织执行干事菲利普表示，进博会由中国搭台、世界合唱，坚持开放合作办展，为各国企业提供了重要合作平台。自由贸易对全球工业发展至关重要。与一些国家对国际贸易设置障碍不同，中国为推进经济全球化提出了一系列积极主张，采取了一系列实际行动。

阿斯利康全球首席执行官苏博科表示，习近平主席连续两年出席进博会开幕式并发表主旨演讲，充分体现了中国政府的高度重视和进一步扩大开放的诚意。习近平主席在第二届进博会开幕式的主旨演讲释放了中国更高水平对外开放的强烈信号，展现了与世界共享发展机遇、共创美好未来的大国担当。

（二）

【金句】 我们要以更加开放的心态和举措，共同把全球市场的蛋糕做大、把全球共享的机制做实、把全球合作的方式做活，共同把经济全球化动力搞得越大越好、阻力搞得越小越好。

【热议】

“习近平主席提出共建开放合作、开放创新、开放共享的世界经济，令人深受鼓舞。在全球经济充满不确定性的背景下，习近平主席的主旨演讲释放了非常积极、正面的信号，增强了跨国企业对中国经济前景和市场潜力的信心。”美国瓦里安医疗系统公司总裁兼首席执行官魏思韬认为，进博会是中国践行扩大对外开放承诺的生动实践。

佳能股份有限公司副总裁执行董事小泽秀树说，习近平主席在主旨演讲中提出共建开放合作、开放创新、开放共享的世界经济的倡议，以及持续推进更高水平对外开放的5方面举措，对包括佳能在内的外资企业是利好消息，为世界经济可持续发展提供了中国方案。

“进博会向世界展示了一个更加开放包容的中国，搭建了促进全球贸易发展的舞台。”施耐德电气全球执行副总裁、中国区总裁尹正表示，中国推出的一系列扩大对外开放举措，中国市场的消费升级与产业升级，以及创新驱动发展战略，都将为跨国企业深耕中国市场创造更多机遇。

（三）

【金句】 我们应该坚持以开放求发展，深化交流合作，坚持“拉手”而不是“松手”，坚持“拆墙”而不是“筑墙”，坚决反对保护主义、单边主义，不断削减贸易壁垒，推动全球价值链、供应链更加完善，共同培育市场需求。

【热议】

中国三星总裁黄得圭表示：“坚持‘拉手’而不是‘松手’，习近平主席的这一表述生动易懂，强调了共建开放合作的世界经济的重要性，为携手应对世界经济挑战提供了重要路径。”他说，习近平主席一年前宣布扩大对外开放的一系列举措，如今都已基本落实，令人振奋。三星将继续加快在华产业投资转型升级，更好满足中国消费者的需求，为中国经济高质量发展贡献力量。

联想集团董事长兼首席执行官杨元庆认为，中国向

世界敞开大门，坚持办好进博会，其强大的溢出效应，让全球价值链、产业链、供应链上下游的企业，都能共享中国机遇、共享经济全球化的红利。

（四）

【金句】 为了更好运用知识的创造以造福人类，我们应该共同加强知识产权保护，而不是搞知识封锁，制造甚至扩大科技鸿沟。

【热议】

阿里巴巴集团董事局主席、首席执行官张勇表示，随着新一轮科技革命和产业变革加速演进，阿里巴巴将持续在科技创新和数字化商业基础设施领域加大投入，助力中国经济高质量发展。他说，中国的消费潜力一直保持着稳健增长。首届进博会以来一年间，世界充分看到了中国市场的巨大潜力。

“习近平主席在主旨演讲中强调，让创新源泉充分涌流。正是因为坚持改革开放，鼓励创新包容，中国发展成为‘世界的未来实验室’。”欧莱雅集团董事长兼首席执行官安巩说，中国消费市场正处于高品质化、多样化、个性化、便捷化的结构性升级过程中，拥有高度活跃的创新生态。中国市场的巨大容量和发展潜力，为世界经济带来广阔增长前景。

全国工商联副主席、苏宁控股集团董事长张近东表示，不断扩大开放、经济迈向高质量发展的中国正在向全世界释放巨大的吸引力，必将给世界带来更大机遇。张近东表示，创新发展是引领世界经济持续发展的必然选择。数字化、信息化、智能化已经渗透到了零售、制造、通信等各个领域。习近平主席强调共建开放创新的世界经济，将有力推动新一轮科技革命的快速发展。

（五）

【金句】 站在新的历史起点，中国开放的大门只会越开越大。

【热议】

“‘中国开放的大门只会越开越大’，我被习近平主席的精辟论断深深吸引。”马来西亚贸工部副部长王建民表示，随着中国经济发展、消费市场扩大，越来越多的外国投资者希望进入中国市场。中国是马来西亚最重要的贸易伙伴之一。马来西亚支持“一带一路”倡议，相信这一倡议将为马中两国带来更多的经济溢出效应。

“中国举办进博会给印度企业带来了巨大机遇。”印度商业和工业部香料委员会局长助理苏曼表示，印度是世界上主要的香料生产、消费和出口国，进博会为推广印度商品提供了良好途径。“正如习近平主席在主旨演讲中强调的，中国开放的大门只会越开越大。印度各方对此充满期待。我们也希望进一步拓展印度香料企业同中国及其他各国企业的合作。”

（六）

【金句】 中国老百姓有一句话，叫作“世界那么大，我想去看看”。在这里我要说，中国市场这么大，欢迎大家都来看看。

【热议】

中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管委会副主任陈杰说，我们要深入贯彻落实习近平主席提出的共建开放合作、开放创新、开放共享的世界经济的倡议，将“建设具有国际市场竞争力的开放型产业体系”放在更加重要的位置，全力推进临港新片区各项建设任务，努力实现更深层次、更宽领域、更大力度的全方位高水平开放。临港将通过加快建立与国际通行规则相衔接的制度体系，推动由商品和要素流动型开放向规则等制度型开放转变。

通用电气国际业务总裁兼首席执行官段小缨说，在现场聆听习近平主席的主旨演讲，感受到中国政府积极推进经济全球化、不断扩大对外开放和继续优化营商环境的决心和信心，深受鼓舞。中国持续推进更高水平对外开放、优化营商环境的承诺，让我们看到了中国发展给全球经济发展乃至全人类进步带来的更大机遇和潜力。

（七）

【金句】 中国将更加重视进口的作用，进一步降低关税和制度性成本，培育一批进口贸易促进创新示范区，扩大对各国高质量产品和服务的进口。

【热议】

京东集团副总裁韩瑞表示，进口品牌商非常重视进博会提供的平台。首届进博会期间，京东圆满完成了直接签约采购总金额近1000亿元人民币进口品牌商品的目标。京东将持续进行多品类、多品牌的采购，助力更多进口品牌商品更快进入中国市场，未来三年的进口品牌商品采购额将达到4000亿元人民币。

美国营养品公司康宝莱中国区董事长郑群怡表示，在中国改革开放的大背景下，中国居民消费水平和消费结构不断升级，为外国企业发展提供了良好机遇。随着外商投资法、《优化营商环境条例》等制度保障不断落到实处，中国营商环境的持续优化将为外资企业的长远发展带来巨大的政策红利。

（八）

【金句】 中国对外开放是全方位、全领域的，正在加快推动形成全面开放新格局。

【热议】

四川省委副书记、省长尹力表示，进博会是中国对外开放、改革开放发展中的大事，它进一步彰显了中国对外开放的大门越开越大。从过去的出口贸易到今天的进口贸易，我们的“朋友圈”、贸易圈不断扩大。越来越多的国际产品畅销中国，中国与世界越来越融为一体。这深刻表明经济全球化的进程不可阻挡，中国发展的势头也不可阻挡。四川作为一个内陆省份，虽然不沿边、不靠海，但对外贸易有很大的发展空间，进出口额在全国的排名不断提升。四川要紧紧抓住进博会和共建“一带一路”倡议的宝贵机遇，继续加强“走出去”和“引进来”。

德勤全球战略委员会主席乔礼和认为，在全球经济增长疲软的大环境下，中国坚持对外开放、增加进口、促进国际经贸合作等努力有利于全球总需求的增加。习近平主席的主旨演讲体现了在当今深刻复杂的国际形势下，中国愿意与世界共享机遇的格局和胸怀。“在贸易保护主义抬头的大背景下，中国以实际行动证明其坚持扩大对外开放的决心，如推动粤港澳大湾区建设、设立自由贸易试验区、消除各种非关税壁垒等。举办进博会就是中国坚持对外开放的清晰信号。”

（九）

【金句】 中国将不断完善市场化、法治化、国际化的营商环境，放宽外资市场准入，继续缩减负面清单，完善投资促进和保护、信息报告等制度。

【热议】

丹麦乐高集团首席执行官倪志伟认为，习近平主席在开幕式上的主旨演讲发出了中国继续优化营商环境的最强音。“中国将不断完善市场化、法治化、国际化的营商环境，放宽外资市场准入”“中国将营造尊重知识价值的环境，完善知识产权保护法律体系”，这些信息令人备受鼓舞，进一步增强了外资企业对中国市场的信心。

上海知识产权法院院长陈亚娟说，近年来，中国不仅大力推进知识产权保护法律体系的修订完善，知识产权司法保护体系也愈发完整，除了北京、上海、广州三家知识产权法院外，还成立了最高人民法院知识产权庭和全国20家中级人民法院的知识产权法庭，集中管辖技术类知识产权案件，这有利于统一法律适用和执法标准。

（十）

【金句】 我相信，中国经济发展前景一定会更加光明，也必然更加光明。

【热议】

德国英飞凌科技大中华区总裁苏华表示，中国改革开放的成就有目共睹，有力带动了中国和世界经济的发展。“我们对中国经济发展前景秉持积极乐观的态度。”苏华表示，习近平主席的主旨演讲表明了中国进一步深化改革扩大开放的决心。第二届进博会规模扩大，体现了中国持续扩大市场开放、推动经济全球化的努力。

联合利华北亚区总裁龙嘉华表示：“我们始终看好中国市场潜力。习近平主席在主旨演讲中宣布，中国将继续扩大市场开放、完善开放格局、优化营商环境等，我们看到了中国改革开放再出发所带来的新机遇，更加坚定了我们扎根中国的决心。”

渣打中国行长、总裁兼副董事长张晓蕾表示，国务院新近发布修改后的《中华人民共和国外资银行管理条例》，对包括渣打在内的外资银行是一个巨大鼓舞，“我们真真切切地感受到中国在金融领域的持续开放。我们对中国的发展前景长期看好。”

（十一）

【金句】 从历史的长镜头来看，中国发展是属于全人类进步的伟大事业。中国将张开双臂，为各国提供更多市场机遇、投资机遇、增长机遇，实现共同发展。

【热议】

中国民生投资集团应急委主席茅永红表示，在第二届进博会上，习近平主席提出持续推进更高水平的对外开放的新举措，表明中国正用实实在在的行动，以开放促发展，实现与世界深度交融，共享机遇、共同发展。近年来，中民投投资并购了多家海外公司，与英国帝国理工大学创新平台合作投资了手术机器人项目，学习借鉴一些国家居家养老服务的先进经验。将其他国家的先进经验和技术引入中国，有助于中国经济高质量发展。

飞利浦全球执委会委员、大中华区总裁何国伟高度认同“中国发展是属于全人类进步的伟大事业”这句话。他认为，新中国成立以来，特别是改革开放40多年来，中国经济高速发展，人民生活水平不断提高。中国政府在健康、医疗、民生领域改革的坚定决心和持续投入，改善了医疗卫生服务，成效显著。中国医疗卫生事业的进步，促进了全人类健康事业的进步，为其他国家提供了有益借鉴。

法国达能集团全球副总裁谢伟博表示，习近平主席在主旨演讲中阐述了中国将在五方面持续推进更高水平的对外开放。不断扩大对外开放的中国为跨国企业发展提供了难得机遇，中国是名副其实的“机遇之国”。

（十二）

【金句】 中华文明历来主张天下大同、协和万邦。

【热议】

推动构建人类命运共同体符合中华民族历来秉持的天下大同理念，顺应时代要求和各国加快发展的愿望。在第二届中国国际进口博览会开幕式上，外国嘉宾在发言中表达了对中国发展理念的赞同。

“今天中国的发展成就，生动证明在21世纪，经济增长和发展只能通过国际合作实现。”塞尔维亚总理布尔纳比奇指出，塞尔维亚积极参与共建“一带一路”，愿同各方加强人文交流和经贸合作，促进互利共赢。

希腊总理米佐塔基斯强调，希腊与中国同为文明古国，传统友谊深厚。希中两国加强文明交流互鉴，可以为国家间交往注入智慧。

牙买加总理霍尔尼斯说，进博会展现了包容发展理念，也清晰表明中国致力于加强国际贸易投资和合作。中国向世界提供发展机遇，为世界各国共同发展注入动力。

（本报记者汪晓东、管克江、王芳、牟宗琮、陈尚文、赵成、暨佩娟、王慧、曲颂、韩晓明、王骁波、敬宜、白紫微、许晴、邝西曦、欧阳洁、邱超奕、张意轩、邱海峰、田泓、谢卫群、巨云鹏）

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《 人民日报 》（ 2019年11月06日 09 版）

(责编：李枫、岳弘彬)