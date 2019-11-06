日前，由经济日报社和中国驻希腊大使馆主办的“设计中国 魅力汉字”展览在雅典扎皮翁宫开幕。国务院新闻办公室副主任郭卫民、希腊发展与投资部部长安东尼斯·乔奇雅迪斯、希腊教育部秘书长阿波斯托里斯·迪米特罗普洛斯等约400名中希各界人士共同出席了展览开幕式。

“通过观展，我发现‘安’这个汉字，从甲骨文，到金文，到小篆，到隶书，再到楷书、宋体，字形发生了很多变化，但万变不离其宗，依旧可感受到一脉相承，事实上中国许许多多的汉字都是如此，几千年来它们在不断变得简洁，浓缩着中华文明的精髓和中国人民的智慧。”前来观展的雅典市民克里斯蒂安娜谈到。

“设计中国 魅力汉字”展览聚焦汉字的起源与演变，集中展示汉字在中国社会生活中的使用场景，讲述汉字在信息化变革中呈现出的勃勃生机，充分展现了汉字对推动中华文明发展、促进与世界文明交流互鉴的巨大贡献。

郭卫民在致辞中表示：“希腊是西方文明的发源地，在中国民众中享有很高的知名度和美誉度。希腊文是西方文明伟大的语言，推动汉字和希腊文携手共同发声，将会是当今东西方文明交流史上的一件盛事。中国和希腊两个古老文明的对话交流和相互借鉴，将在构建人类命运共同体的努力中引领风潮、焕发光彩。”

“汉字很难，但充满了魅力和神秘感，它是世界上最古老的文字之一，是中国文化博大精深的写照。今天我带女儿来到这里，就是希望让她能够领略源远流长的中国文化。”在展览现场，雅典市民莉迪娜带着女儿通过各类互动活动了解汉字、感受中国。

中国驻希腊大使馆政务参赞王强认为，本次展览是一次两国之间的文明互鉴之旅、连通民心之旅、友谊亲和之旅。

中国和希腊都有着悠久的历史和灿烂的文明，这让两国人民天然相亲。汉字为媒，友谊搭桥，这次从万里长城到爱琴海的跨洋文化交流，将成为推动中国和希腊两大文明古国交流对话，增进两国人民相互了解的亲切而富有吸引力的情感纽带。

“希腊与中国分别是西方与东方文明的重要发祥地，有着深厚的文化底蕴、历史传统。看过今天的展览，我们对中国文化兴趣更浓了，也对中国发展有了更全面的认识。”乔奇雅迪斯表示。

（本报雅典11月5日电）

《 人民日报 》（ 2019年11月06日 07 版）

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