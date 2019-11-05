欧美同学会第八届年会暨海归创新创业济南峰会开幕

人民网北京11月5日电 11月5日，欧美同学会（中国留学人员联谊会）第八届年会暨海归创新创业济南峰会在泉城济南开幕。全国人大常委会副委员长、欧美同学会（中国留学人员联谊会）会长陈竺，山东省委副书记、省长龚正，中央统战部副部长邹晓东，济南市委副书记、市长孙述涛出席开幕式并致辞。欧美同学会（中国留学人员联谊会）副会长刘利民、曹卫洲、马颂德、程东红、郑荃、夏颖奇、刘书瀚、郑传芳，山东省政协副主席、省欧美同学会会长程林，中央统战部五局局长李莉，欧美同学会（中国留学人员联谊会）党组书记、秘书长王丕君，党组成员、副秘书长程洪明出席开幕式。开幕式由山东省委常委、统战部部长张江汀主持。

峰会现场

陈竺指出，欧美同学会（中国留学人员联谊会）深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，海内外留学人员的凝聚力和向心力不断提升，留学人员的群体效能和作用持续释放。留学报国，创新为先。希望广大留学人员，初心不改，坚守爱国主义，继续传承和弘扬留学报国精神；奋斗不息，厚植自身优势，继续推进基础研究不断开拓新领域、开辟新方向；当仁不让，彰显时代担当，继续释放创新创业创造的才华与激情。山东是东部沿海经济大省、人口大省、文化大省，是我国最具活力和发展潜力的地区之一。希望大家以此次峰会为契机，走进山东、走进济南，发现合作机会，需求发展机遇，努力把自身优势与山东资源紧密结合起来，实现共同发展、互利共赢。

陈竺会长致辞

邹晓东指出，一个月之前，全国各族人民隆重庆祝新中国70华诞，一个星期前，中国共产党十九届四中全会召开，推进国家治理体系、治理能力现代化的“中国之治”成为世界的关注焦点。在这样的节点上召开本届年会意义不同寻常，本次峰会以“海归汇齐鲁、创业聚泉城”为主题，紧贴国家发展战略，契合山东发展机遇，有助于广大留学人员深刻认识中国从站起来、富起来到强起来的艰辛探索和历史必然，进一步激发留学报国精神和跟党走的信念，以更加昂扬的奋斗姿态投身创新创业大潮和民族复兴的伟业。

龚正代表山东省委、省政府对峰会的举行表示祝贺，简要介绍了山东经济社会发展情况。他说，进入新时代的山东，革故鼎新、砥砺奋进，高质量发展全面起势，政策红利、市场红利、人才红利、转型红利、改革红利叠加释放，创新创业创造的舞台无比宽广，创新创业创造的机遇前所未有，创新创业创造的生态充满阳光雨露。齐鲁大地日新月异、大有可为。我们愿与各位才俊，包括广大留学人员，共建共享、共创共赢。我们将全面落实换位思考、主动服务、有求必应、无事无需不扰、结果评价的服务理念，为每一位创新者、创业者、创造者提供一对一、个性化、精准化、能解决问题的服务，让近者悦、远者来、居者安。

孙述涛对济南的优势和条件进行了全面的介绍。他表示，济南衷心地期望广大留学人员更多关心支持济南的发展，把更多的项目、技术和人才、团队带到济南，让最新的科研成果在济南转化为现实的生产力。济南以更加开放的姿态，更加博大的胸怀，为怀有创新激情和创业梦想的各类人才提供优质的服务，创造良好的环境，与大家携手并肩，精诚合作，共赢时代，共创未来。

本次峰会由欧美同学会（中国留学人员联谊会）和中共山东省委、山东省人民政府共同主办，主题为“海归汇齐鲁、创业聚泉城”。

开幕式后，中国政策科学研究会经济政策委员会副主任、欧美同学会“一带一路”研究院高级研究员徐洪才，腾讯公司区域公共事务总经理，腾讯院士专家工作站执行主任陈守双和中德智能技术博士研究院中方院长、同济大学教授、博士生导师房殿军分别做题目为《把握时代机遇，投身创新创业》、《腾讯助力互联网+创新创业》和《探索应用研究与博士生培养新模式》主旨演讲。

参加本次峰会开幕式的还有欧美同学会地方组织、团体会员、留学报国基地、海归创业学院地方学院负责人，海内外高层次留学人员代表，特邀专家学者，知名企业家代表，山东省和济南市领导、有关部门负责同志，16市委统战部、市欧美同学会负责同志，高等院校、科研院所党委统战部和欧美同学会负责同志，归国留学人员代表，共约1000人。

本次峰会为期三天，旨在充分发挥欧美同学会“留学报国的人才库、建言献策的智囊团、民间外交的生力军”的优势，搭建海内外人才留学报国、创新创业平台，推动山东省新时代现代化强省建设和济南市“大强美富通”现代化国际大都市建设。（文：王庆滨 图：赵宇）

(责编：杨光宇、曾伟)