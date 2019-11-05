外交部：奉劝美方不要做东亚合作的搅局者

人民网讯 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽主持5日例行记者会。记者会实录如下：

问：据报道，美国财政部宣布对伊朗武装部队总参谋部及与伊朗最高领袖哈梅内伊有关的9名个人实施制裁，其中还包括哈的一个儿子。中方对此有何评论？

答：中方一贯反对单边制裁和所谓的“长臂管辖”，认为动辄使用制裁或以制裁相威胁根本解决不了问题，对话、谈判才是解决问题的真正出路。希望有关方面本着平等和相互尊重的原则，通过对话、协商化解分歧，共同维护地区及世界的和平稳定。

问：有一些同昨天相似的问题。中美经贸磋商现在有什么新进展吗？中美两国领导人会在何时、何地会晤？关于中美签署经贸磋商第一阶段协议，是否也有新进展？中方在磋商中有何诉求？

答：你的这些问题都应该去向商务部询问。

我能告诉你的是，中美保持着接触，目前双方经贸磋商取得了进展，并正按照计划向前推进。至于你关心的两国元首会晤问题，我还是那句话，两国元首通过各种方式保持着联系。

问：据报道，4日，美国总统国家安全事务助理奥布莱恩在美国-东盟峰会上称，中方利用恐吓手段试图阻止东盟国家开采近海资源。这不是21世纪的行事之道，而是征服。大国不应欺凌其他国家。美国不是搅局者，美国总是受邀而来。请问中方对此有何评论？

答：美方官员的所言所谈，听起来言之凿凿、咄咄逼人，但其实是颠倒黑白、倒打一耙。美方的这番话更像是在说美国自己的所作所为。

我这里要说的是，在中国和东盟国家的共同努力下，当前南海局势总体保持稳定。中国和东盟国家一直就南海问题保持良好沟通合作。中国和东盟国家有意愿、有能力、有信心共同维护南海和平稳定，共同推动南海形势不断向好发展。

我们奉劝美方，尊重和支持地区国家的努力，不要做国家关系的挑拨者，地区稳定的破坏者，东亚合作的搅局者。

问：俄罗斯总理称，俄方欢迎在京举行的新一轮阿富汗人内部会议，包括阿富汗政府、阿富汗领导人和塔利班代表都将与会。你能否介绍此次会议具体细节？

答：中方坚定支持“阿人主导、阿人所有”的广泛包容性和平和解进程，支持包括阿富汗政府、阿富汗塔利班在内的阿国内各派开展对话，愿在尊重阿各方意愿基础上，为推进阿和平和解进程，包括阿富汗人内部对话和谈判提供便利和帮助。如有相关消息，中方将及时发布，请你保持关注。

问：据法国总统府官员表示，本周三法国总统马克龙访华期间，双方将会签署一份协定，其中有涉及气候变化《巴黎协定》不可逆转这样的表述，你能否证实？这份协议的签署处于美国正式启动退出《巴黎协定》程序之际，中方对此有何评论？

答：我觉得你好像更想知道我们对美方退出《巴黎协定》的看法。（记者点头）

中方对美方正式启动退出《巴黎协定》有关程序表示遗憾。

气候变化是全人类面临的共同挑战，国际社会所有成员应当携手合作，各尽所能，共同加以应对。在今年9月举行的联合国气候行动峰会上，各方强调坚持多边主义的重要性和合作应对气候变化的必要性，支持《巴黎协定》的全面落实。

不久前俄罗斯正式加入《巴黎协定》，协定缔约方达到187个。我们希望美方能够多一点责任和担当，多为多边合作进程贡献推动力，而不是增添负能量。

中国是最大的发展中国家，始终坚定支持多边主义。我们支持《巴黎协定》，积极承担符合自身发展阶段和国情的国际责任，也切实采取应对气候变化的政策行动。未来，中国将继续做好应对气候变化的各项工作，积极参与气候变化的多边进程，坚定不移地维护全球气候治理进程。

我们也会同国际社会各方保持密切沟通协调。你刚才提到了马克龙总统正在中国访问，据我了解，访华期间双方领导人将就气候变化问题深入交换意见。至于你提到的具体协议，请保持关注，有这方面的消息我们会及时发布。

最后我要重申，中方愿意同国际社会各方一道，积极推动《巴黎协定》全面有效落实，促进全球的绿色、低碳和可持续发展。

问：昨天美国总统特朗普表示，中国和俄罗斯都希望同美国在军控领域达成协议。美国正与中国和俄罗斯磋商，我认为他们希望达成这个协议，特别是在核武器方面。请问中方对此有何回应？

答：对于美方所提的中美俄三边的军控谈判，我们已经多次表明过立场。

中方的态度十分明确，搞三边军控谈判的前提和基础根本就不存在，中方不会参加。我们此前也说过，美方总是想拉上中国，究竟是想通过这样的谈判，把自己的核力量减到中国的水平，还是想把中国的核力量提升到美国的水平？

作为世界上拥有最大和最先进核武库的国家，美国应当切实履行其核裁军的特殊责任，回应俄罗斯有关延长《新削减进攻性战略武器条约》的呼吁，并进一步削减其庞大的核武库，为其他核武器国家加入多边核裁军谈判创造条件。

问：日前，英国BBC报道称，中国在俄远东地区大量租赁土地，引发当地居民不满，被视为对俄“扩张”。你对此有何评论？

答：所谓中国在俄远东地区大量租赁土地进行“扩张”的报道早已被证明是不实之辞。个别媒体罔顾真相，老调重弹，通过炒冷饭来质疑和抹黑中俄远东合作。这种做法很不负责任。

今年是中俄建交70周年，两国务实合作，特别是远东合作取得的成就有目共睹。中国连续多年保持俄远东第一大贸易伙伴地位，积极参与远东跨越式发展区和自由港项目，是俄罗斯远东第一大外资来源国。农业合作是中俄远东合作的重要内容，双方签署有《关于深化中俄大豆合作的发展规划》、《中国东北地区和俄罗斯远东及贝加尔地区农业发展规划》，积极商讨加强在农产品贸易、加工、仓储、物流等领域合作。可以说，中俄远东农业合作为促进双方社会经济发展、提高民众福祉发挥了重要作用。我们愿同俄方继续携手努力，本着互利共赢原则，不断深化相关领域务实合作，让双方民众感受到更多实实在在的利益。

问：就在法国总统马克龙访华之际，法国《世界报》刊发报道称，一家中国的银行涉嫌在法国洗钱。中方对此有何评论？

答：我们注意到有关报道。中国政府一贯要求中国企业依法合规经营。中法两国之间有司法互助协议，两国司法机关就有关案件保持着良好的沟通与合作。希望个别媒体不要对两国间正常的司法协作进行恶意炒作。他们在马克龙总统访华期间这样做居心不良。

当前，中法关系保持高水平健康稳定发展。中方愿以马克龙总统此次访华为契机，将两国各领域交流合作推向更高水平。

问：据报道，4日，伊朗原子能机构主席萨利希称，伊朗启动30台IR-6型离心机，目前在运行的IR-6型离心机达到60台。同时，伊正研发IR-9型离心机。同一天，欧盟、德国官员呼吁伊朗方面保持克制，敦促伊方遵守伊核协议。中方对此有何评论？

答：我看到了有关报道。正如我们此前多次指出的，美国单方面退出伊核问题全面协议、对伊奉行极限施压政策，是导致伊核局势持续紧张的根源。

解铃还须系铃人。要缓解当前危机，美方应放弃对伊单边制裁和极限施压的错误做法。同时，包括伊朗在内的协议各方要保持克制，致力于完整、有效执行全面协议，坚持在全面协议框架内解决分歧。

我们敦促有关方面相向而行，加大外交努力，推动伊核局势走向缓和。中方将继续与各方一道为此作出努力。

问：关于中美经贸的问题。有报道称，作为经贸磋商第一阶段协议的一部分，中美官员正积极探讨撤销此前相互加征的部分关税。如果美方撤销部分关税，中方是否也会这样做？

答：我刚才在回答记者提问时已经说过了，关于中美经贸磋商的具体情况，建议你向商务部去询问。

我能给你的原则回应是，加征关税不是解决经贸问题的正确途径，贸易冲突升级也不符合任何一方的利益。当前中美经贸磋商已经取得进展，而且正在向前推进。希望双方能够相向而行，在相互尊重、平等互利的基础上找到妥善解决问题的办法。

问：据报道，印度方面因担心大量中国商品涌入印度市场会加剧双方贸易不平衡，所以不参加RCEP协定。中方对此有何评论？

答：RCEP是一项区域自贸安排，本质上是互利共赢的。如果RCEP签署并且付诸实施，当然有利于中国商品进入印度市场以及其他参与方的市场。同样道理，也有利于印度商品进入中国市场和其他参与方的市场。这是双向的，也是互补的。

我想指出，中印同为新兴大国和发展中大国，拥有27亿人口的巨大市场，两国贸易有很大的潜力可挖。中方无意追求对印度的贸易顺差，过去5年，中国从印度的进口额增长了15%。双方可以进一步拓宽思路，采取综合性的措施，加强投资、产能、旅游等领域的合作，将合作蛋糕不断做大。在两国合作发展过程中实现两国经贸关系的平衡、可持续发展。

最后我要重申，RCEP是开放的。中方愿本着互谅互让的精神，与各方一道继续协商解决与印度谈判中面临的问题。我们欢迎印度尽早加入到协定中来。

问：有报道称，中方领导人对赴美签署经贸磋商第一阶段协议持开放态度，你对此有何评论？对于签署协议的地点，中方是否有倾向性选择？是否将邀请特朗普总统来华签署协议？

答：这两天记者已经问了好几遍了，我的答案是一样的。我可以重申一下，关于大家关心的中美两国元首会晤，我想指出，习近平主席同特朗普总统一直通过各种方式保持着联系。

问：明天，香港特区行政长官林郑月娥将赴北京，你是否能介绍更多细节？她会同谁会见？她此行有何目的？

答：这不是一个外交方面的问题。如果你关注香港特区政府发布的消息，应该能了解林郑月娥行政长官此次来内地的行程。有关安排特区政府都已对外作了介绍，建议你关注一下。

问：你刚刚提到中印两国拥有27亿人口的市场。那么印度这次决定不签署RCEP协定，是否会显得另外15个国家签署的重要性降低了？

答：昨天，第三次RCEP领导人会议在泰国曼谷举行，会议发表了联合声明。声明表示，15个成员国已经结束了全部20个章节的文本谈判，以及实质上所有市场准入问题的谈判，将启动法律文本审核工作，以便在2020年签署这一协定。

国际社会高度关注这一重要进展，普遍认为在当前形势下完成RCEP谈判，对外发出了构建开放型世界经济，支持自由贸易的积极信息，也有利于推进本地区贸易投资自由化与便利化，增强地区发展潜力，造福地区各国人民。

刚才我已经说过，中方愿与其他各方一道本着互谅互让的精神，继续协商解决与印度谈判中面临的问题。我们欢迎印度尽早加入到协定中来。

问：和进博会有关的问题。昨天，欧洲商会发布一项调查称，进博会太注重“追求快而大的结果”，而不是为欧洲企业来华经营创造良好环境。中方对此有何评论？

答：我还没有看到你提到的这份调查，我看到的是：

第一，今天马克龙总统在进博会开幕式上的讲话。他对中方举办进博会给予高度评价和赞赏，表示欧方希望抓住机遇，同中方深化在各个领域特别是经贸领域的合作。

第二，不久前欧盟驻华代表团发表的声明。声明表示，欧方高度赞赏中方通过举办进博会为欧方企业提供新的商机，这体现了中方的诚意。

从上述这两条信息来看，我理解欧方对中方举办进博会是持积极和赞赏态度的。欧洲国家和欧洲企业参与此次进博会的踊跃程度和热情之高很能说明问题。

(责编：徐祥丽、杨牧)