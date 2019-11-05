进博会成功吸引更多阿根廷企业参展

人民网北京11月5日电（亚瑟夫、赵健、徐祥丽、实习生周雨）第二届中国国际进口博览会今日开幕。阿根廷农业产业部部长路易斯·米盖尔·埃切韦雷日前接受人民网记者专访表示，在互相信任的基础上，中阿两国贸易往来不断增长。他表示，进博会是个“好创意”，阿根廷企业对去年参加第一届进博会的成果感到满意，并十分期待第二届进博会的成功。

阿根廷农业产业部部长路易斯·米盖尔·埃切韦雷 人民网亚瑟夫摄

阿根廷肉类、葡萄酒等将亮相第二届进博会

阿根廷去年参加了第一届进博会，而第一届进博会的成功也吸引了更多的阿根廷企业今年前来参展。埃切韦雷表示，进博会是个“好创意”。

今年，阿根廷主要带来的产品是肉类，“中国消费者的强烈需求，加上去年的成功展出，这次我们带来了将近40个冰柜不同种类的肉类产品，我们对今年的会展寄予厚望。”埃切韦雷说。

同时，阿根廷的龙虾、鱼类、葡萄酒产品也受到中国消费者欢迎。“其中马尔贝克葡萄酒是明星产品，在世界上享有盛名，广受欢迎，是阿根廷葡萄酒的代表。”

以互信促进中阿贸易往来和经济发展

埃切韦雷用“信任”来表达阿根廷与中国的双边贸易关系。“这是一个有魔力的词，”他表示，近两年来，中阿两国共签署了13份卫生协定书。“这种基于相互认识所产生的信任，促进了两国双向贸易的增加，互相理解可以说是促进双方经济发展的最好方式。”

阿根廷是牛肉主要出口国，今年73%的牛肉出口目的地为中国。今年5月，两国签署了猪肉出口方面的协议。埃切韦雷认为，阿根廷的肉类、葡萄酒、谷物和大豆粉在中国的销售有着广阔的未来。“我们也知道有中国资本愿意投资阿根廷牛肉和猪肉冷库以及养殖场。”埃切韦雷表示，“从已经产生的信任出发，双边贸易活动不断增加。”

希望阿根廷品牌获得中国消费者认可

同其他参展的拉美国家相比，阿根廷的产品有何不同？阿根廷产品打入中国市场有何策略？

埃切韦雷说，重要的是让阿根廷品牌得到中国消费者的认知和认可。“我们的产品在很多方面都与众不同，但最突出的还是品质。因此我们希望可以在价值链中不断前进，从让中国消费者能辨别出哪些是阿根廷产品开始，直到看到肉类产品、葡萄酒、或是鱼类，就能想到阿根廷。”

埃切韦雷表示，中阿已经踏上了互联互通之路。“中国技术、机械、铁路等不同工程为我国的建设出力，我们为中国提供食品。”他表示，去年参加进博会的阿根廷企业都感到非常满意，因此今年前来的不仅有去年参展的企业，还增加了许多其他企业。“所有中国进口商聚集于此，第二届进博会将再次取得成功。”

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