“政府和人民对国家繁荣的共同期许推动中国不断向前”

人民网伊斯兰堡11月5日电（记者 丁雪真）“过去70年中国的发展成就和发展速度堪称奇迹。纵观现代国家发展史，没有哪个国家能够在短短几十年内帮助数亿人口脱离贫困并安居乐业。”巴基斯坦开伯尔-普什图省投资与贸易委员会首席执行官哈桑·达乌德近日在接受人民网记者采访时如是说。

谈及中国发展的独特魅力，达乌德说，“中国能够在过去几十年里克服国内外重重困难而取得成功，离不开中国人民的团结和勤奋，也离不开中国共产党的坚强领导，离不开其稳定连贯的发展政策以及不断通过改革破除发展阻碍的意愿和魄力。正是中国政府和人民对国家繁荣的共同期许推动着这个共和国不断向前。”

达乌德说，中国把握住了人口红利期的机遇，不断通过教育提升劳动力资源的素质水平，并且鼓励富有活力的年轻人才投入国家建设和科技发展，今天人们熟知的华为、阿里巴巴等等一批中国的高科技企业就是中国故事的缩影。

回忆90年代末第一次访问中国的经历，达乌德说，“那时候到处都是一片建设景象，一切都正在变化当中。等我2009年再次来到中国时，基础设施焕然一新，一切都已经改变了，科技在改变，生活方式也在改变。要知道，改变通常意味着挑战，人们需要时间来慢慢适应。但让我意外的是，不论老少，每个中国人都在拥抱这些改变。这或许是中国故事的精彩所在，也是值得巴基斯坦学习的地方：人民和国家一起与时俱进。”

在朋友和同事眼中，达乌德既是一个“中国通”，又是一个“中国迷”。2009至2013年，达乌德曾被派驻北京工作，在巴基斯坦驻华大使馆担任海事参赞。在中国的4年时间里，他爱上了中国传统思想文化，不仅平日里读书涉猎广泛，还和家人一起几乎把所有假期都用来游历中国的名山大川。达乌德告诉记者，他目前正在攻读博士学位，研究方向是如何将儒家思想应用于中巴经济走廊建设。

达乌德说，“‘一带一路’倡议和中巴经济走廊的重要性不仅在于促进了经济繁荣，加深了区域互通，同时也在于推动了不同文化之间的交流交往，拉近了人民之间的距离。中国思想强调和谐共赢，这一点对于当今世界国际关系的发展十分重要。”

2015年，达乌德进入巴基斯坦计划、发展与改革部下属的中巴经济走廊秘书处工作，并于次年9月起开始担任中巴经济走廊项目主任。达乌德说，“巴基斯坦和中国有着浓厚的情谊，两国关系历经时间考验，两国人民的友谊比山还高、比海还深。作为铁哥们，巴基斯坦为中国所取得的成就而开心，也为中国人民所付出的艰苦奋斗所深深感动。中国的发展和治理经验对巴基斯坦等广大发展中国家有着极高的学习借鉴价值，中国的故事也不断激励着巴基斯坦。”

作为“一带一路”的先行先试项目，中巴经济走廊已进入高质量发展的新阶段。当前，中巴经济走廊建设不断向产业合作拓展，产业园区合作正在加快。

今年4月第二届“一带一路”国际合作高峰论坛期间，拉沙卡伊特别经济区特许经营协议在国务院总理李克强和巴基斯坦总理伊姆兰·汗的共同见证下成功签署。拉沙卡伊特别经济区位于巴基斯坦西北部的开伯尔-普什图省，该项目由中国路桥参与投建，是中巴经济走廊框架下优先启动的园区项目。项目规划总面积406.74公顷，计划引入机械制造、家用电器、食品加工、皮革纺织等主导产业。

近日，达乌德正式调任开伯尔-普什图省投资与贸易委员会，统筹管理该省的招商引资工作。达乌德说，“中巴经济走廊建设提出以来，显著改善了巴基斯坦的能源、交通等基础设施，促进了经济社会发展。当前，巴基斯坦政府十分重视中巴经济走廊框架下的产业合作，相信中巴经济走廊将助力巴基斯坦提升制造能力，也将为巴基斯坦的经济腾飞带来新机遇。”

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