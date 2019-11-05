进博会是进入中国市场的重要契机

乌兹别克斯坦驻华大使赛义多夫。

人民网北京11月5日电 （邓洁 田芳）第二届中国国际进口博览会今天在上海开幕，乌兹别克斯坦作为主宾国之一参加。乌兹别克斯坦驻华大使赛义多夫接受人民网记者专访时说：“很荣幸，我国成为上海进博会的主宾国。我们将中国国际进口博览会视为推动我国产品进入中国市场和建立企业间直接联系的重要契机。”

“今年乌方代表团率领20余家龙头企业和制造商参展，涉及高端纺织、农业、丝绸、食品、酒类等领域。我相信，乌兹别克斯坦产品定会吸引众多消费者，为乌方企业同中国建立合作创造更多机遇。” 赛义多夫大使说。

赛义多夫大使回顾， 2018年11月，乌兹别克斯坦高级代表团参加了首届中国国际进口博览会。期间，乌兹别克斯斯坦展出了轻工业产品、皮革制品、农产品、酒类产品，手工艺品等多种产品。

“众所周知，乌兹别克斯坦的农产品以天然和美味而闻名。因此，我们着力推动我国新鲜农产品进入中国市场。”赛义多夫说，目前，乌中两国相关部门间签署了备忘录，乌兹别克斯坦将向中国出口樱桃、绿豆、辣椒、甜瓜、蜂蜜等农产品。此外，双方正在就石榴、葡萄、柠檬等其它产品的对华供应进行磋商。

中国是乌兹别克斯坦第一大贸易伙伴和第二大投资来源国。 赛义多夫大使介绍，今年上半年，中乌贸易额为39亿美元，同比增长38.8%。 当前，乌中两国领导人将大幅提升双边贸易额视为重要任务之一。 双方商定，将通过扩大乌兹别克斯坦对华出口农工产品的种类，推动两国贸易额成倍增加。

赛义多夫强调，共建“一带一路”已成为乌中全面战略伙伴关系的新引擎。今年，乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛上强调：“国际互联互通，一直是包括乌兹别克斯坦在内的中亚各国亟待解决的问题。 落实‘一带一路’倡议是乌兹别克斯坦等国可持续发展的重要因素。”

赛义多夫对乌中合作前景充满信心。他说：“乌兹别克斯坦进入蓬勃发展的经济改革期，是连接欧亚大陆的交通枢纽，是中亚地区快速成长的巨大市场；中国凭借其自身金融投资、创新技术的巨大潜力，成为乌方的重要伙伴。 双方对合作的高度重视，为实现互利共赢提供了重要保障。”

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