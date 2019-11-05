巴西学者：《习近平谈治国理政》让巴西更好地认知中国

【编者按】2019年10月29日，《习近平谈治国理政》第一卷、第二卷葡文巴西版首发式在巴西圣保罗举行。巴西版由孔特拉庞托出版社和外文出版社联合发行，并将在巴西各大书店上架。作为首发式演讲嘉宾之一，巴西中国问题专家高欧在人民网撰文指出，该书对于巴西人民了解新中国的历史、发展以及所取得的成功，是必不可少的。

《习近平谈治国理政》让巴西更好地认知中国

10月29日，《习近平谈治国理政》第一卷、第二卷葡文巴西版首发式在巴西圣保罗举行。作为应邀发言的嘉宾之一，我想要强调的是，这是自五卷毛泽东选集发行以来，第一次将中国领导人的作品集结成文，译成葡语在市场上发行。

这两卷文集延续了中国共产党一贯而之的传统，即历任总书记在党的理论框架下提出创新。这些创新能够总结取得的进步，明确面临的挑战，并引领时代的新发展方向。本书的出版是对马克思列宁主义提出的“没有革命的理论，就不会有革命的运动”这一论断的延续，在当代背景下，上述论断可以被解读为“没有系统完善的理论指导，就无法进行成功的实践”。

中国的领导机构以马列主义为指导，并将其作为在中国国情下进行系统化表述的理论依据。因此，中国共产党在宪法中被定义为一个马克思列宁主义政党，在忠于马克思主义科学原则的同时，也在理论实践中适应了中国的国情。因此，中国共产党将马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及习近平新时代中国特色社会主义思想作为具体实践的指导思想。这便是中国取得成功的奥秘：拥有一以贯之、理论先进的政治力量。

正是党的理论体系的持续发展，并有能力制订正确的方针政策，以实现国家的根本利益——发展和主权，使其赢得了中国人民的支持。中国共产党的每一代领导人都能够通过理论和实践的持续发展，战胜当时所面临的挑战。因此，习近平的这两卷作品毫无疑问地体现了中国特色社会主义的最新发展。

在过去的70年间，中华人民共和国所取得的成就不仅改变了自身，也改变了世界。中国共产党的领导是中国取得成功的最本质特征。通过人民代表大会制度以及相关的制度体系，党的方针、原则和政策在国家的发展过程中得到了高效落实。中国共产党就像乐团中的指挥，确保各权力机关根据国家宪法和党的方针，保持前瞻性、独立负责、相互协调。而我们从哪里可以学习中共的方针路线？就是在《习近平谈治国理政》这两卷作品里。

从上世纪末期社会主义阵营的解体潮中，中国共产党人吸取了深刻的教训。这些国家对马克思主义指导思想的抛弃和对意识形态教育的忽视从内部侵蚀了社会主义的根基，导致了最后的分崩离析。因此，这两卷《习近平谈治国理政》具有吸取这些教训，并将其更新，运用于当下的使命。在政治领域，本书探讨了中国特色社会主义的发展、社会主义法治建设、社会主义民主的进步和改善党的领导等方面的内容。在国际领域，重点阐述了“一带一路”倡议主要内容，以及和平发展、互利共赢以及人类命运共同体等理念。

总而言之，在巴西发行出版的这两卷《习近平谈治国理政》中，能够找到指导中国社会发展的、与时俱进的主要言论。文集涵盖的主题广泛，阅读起来如行云流水。此外，文章结构分明，按主题分类，包含解释性的注解，对各个层次的学者都大有助益。毫无疑问的是，对于了解新中国特别是当代中国的历史和发展，这是一部必不可少的作品。（作者高欧，编译鲁扬、实习生张睿）

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