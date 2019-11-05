新华社都柏林11月5日电 通讯：爱尔兰边境居民直面英国“脱欧”阵痛

新华社记者张琪

英国将于6日解散议会，开启议会选举竞选。提前选举是英国为打破“脱欧”僵局开出的“新药方”，但由于选情难料，“无协议脱欧”风险仍然悬在爱尔兰边境居民的头顶。

一旦英国“无协议脱欧”导致英国和爱尔兰之间出现“硬边界”，50多岁的埃蒙·菲茨帕特里克可能失去赖以生存的收入来源。

他经营了20年的汽修店位于爱尔兰北部，刚好被边界线一分为二：一边是出售各种零件和工具的五金商店，在英国境内；另一边则是可供加油的区域，在爱尔兰境内。

“硬边界”意味着英爱边界上会设立边防检查哨所和实体海关等，菲茨帕特里克的店铺可能被一分为二。

菲茨帕特里克还在英爱之间从事运输业务。“如果英国‘无协议脱欧’，我手里这张国际运输许可证就废了。”

从3月到10月，“脱欧”的靴子一直没有落地。目前欧盟已经同意“脱欧”延期到明年1月31日，但由于英国国内政治混沌、大选前景不明，“脱欧”何时、如何划上句号依然是未知数。

年初开始，菲茨帕特里克便着手为“脱欧”做准备，他找过政府部门，也咨询过商业机构。“但大家都对我耸耸肩，说他们也不知道。”无奈感叹“该如何是好”的菲茨帕特里克决定靠自己。

半个月前，菲茨帕特里克在店铺加油站的侧后方立起了一个巨大的金属罐。这是他用8000欧元从英国买来的饲料容器，一次能装满28吨饲料。

菲茨帕特里克说，为了防止英国在10月底“无协议脱欧”，他几个月前开始考虑如何通过多种经营来分散风险。他准备做饲料生意，因为这不受“硬边界”限制，他身边就有很多养牛和养羊的农户。

和菲茨帕特里克一样，“90后”杂货店老板夏兰·摩根也在为今后做打算。

正值圣诞节采购季，摩根位于边境小镇克朗斯的商店里顾客很多。他在店里放置了一个“脱欧”倒计时指示牌。可“脱欧”一拖再拖，指示牌也一直显示距离“脱欧”仅剩1天。

摩根曾经设想最坏的结果——“硬边界”将让小店不得不关门，因为店里商品大部分是英国进口来的，经营成本上升，外加客户流失，他将损失惨重。不过，他的最新计划是增加营业面积。

摩根说，不久前店里刚从中国进了一整集装箱的货物，主要是圣诞节的装饰物，还有一些家庭日用品，如拖把和扫帚等，很受当地消费者欢迎。

他说，这些来自中国的货物不仅进价更低，而且质量很好，以后店里可以不再只依靠英国这个进货渠道。他和父母商量好，准备明年初将杂货店搬到一家更大的店面内，面积比现在大三倍以上。

今年63岁的爱尔兰新芬党议员帕特·特雷纳在克朗斯的地方议会工作了快30年。他认为英国大选后的“脱欧”前景难以预测，他和当地居民会保持高度警觉。

特雷纳从年初便开始参与各种反对“无协议脱欧”和“硬边界”的活动，近一段时间更加忙碌了，活动几乎每天都有。他在解释自己为何不遗余力地做这件事的时候，主动提到了一段流血往事。

特雷纳说，1994年7月的一天，他在英爱边境向来自瑞典的两名记者介绍“硬边界”给居民带来的种种问题时被来自英国北爱尔兰地区的警察带走，警车在驶往审讯中心的路上遭到几名爱尔兰共和军成员袭击，他在这次袭击中被打断了一根无名指，三名随车警察受伤。

英国北爱尔兰地区与爱尔兰接壤，曾因天主教与基督教、独立派与亲英派之间的矛盾陷入长期动乱。1998年，英国政府、爱尔兰政府与北爱各党派签署北爱和平协议，结束持续数十年的流血冲突，英爱之间的“硬边界”也得以消除，双方人员和货物在两地自由往来。

他说，当地像他这样年纪的人都记得在那个动荡年代所发生的事情，如果出现“无协议脱欧”和“硬边界”，爱尔兰岛上的和平进程就可能受到破坏。

“‘无协议脱欧’和‘硬边界’的出现不仅会给居住在克朗斯镇和附近5000多人的生活带来极大不便，也会严重影响他们的生计。更可怕的是，往日噩梦般的经历有可能重演。”（参与记者：陈静）

(责编：李婷(实习生)、贾文婷)