“中法大熊猫文化周”亮相巴黎

新华社巴黎11月4日电（记者唐霁）“中法大熊猫文化周”4日在塞纳河畔巴黎中国文化中心开幕，活动吸引了来自中国、法国、日本、韩国、阿联酋、俄罗斯、斯洛伐克等国逾百名政治、文化及媒体界代表参加。

中国驻法国大使馆文化处公参李少平在开幕致辞中表示，2019年不仅是大熊猫走向世界150周年，也是中法建交55周年，在法国巴黎举办本次“中法大熊猫文化周”活动具有特殊的历史与现实意义。

巴黎中国文化中心副主任沈中文表示，中法两国在大熊猫领域的交往源远流长，大熊猫为增进两国人民友谊发挥了重要作用。希望本次活动以大熊猫的故事见证中法友谊，借助大熊猫的形象为法国朋友带去对中国文化新诠释和解读。

据组织方介绍，“中法大熊猫文化周”由中国文化和旅游部、巴黎中国文化中心、央视网熊猫频道、成都大熊猫繁育研究基地联合主办，活动将持续至9日。活动将围绕“大熊猫走向世界150周年”和“大熊猫及珍稀物种保护”两个主题，进行原创大熊猫视频展播、3D大熊猫主题微电影展映、大熊猫主题移动直播、大熊猫科普展览、线下互动交流等。此外，成都大熊猫繁育研究基地工作人员将举办大熊猫科普讲堂，让法国青少年全面了解大熊猫日常生活、繁衍和习性。

记者在现场看到，大熊猫科普展览通过丰富的图文和影像资料，全景式向观众展示大熊猫生态栖息地保护、建设情况，并以大熊猫文化创意的角度展现了四川人生活中与大熊猫有关的艺术表达、非遗作品和设计灵感。现场的大熊猫直播和VR体验环节更是吸引了各国嘉宾排队体验。

1869年，法国传教士戴维把中国大熊猫介绍给世界。如今，大熊猫已成为中国和中国文化最重要符号之一。

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