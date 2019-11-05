中国品牌商品展在卢旺达举行

新华社基加利11月4日电（记者吕天然）由中国商务部主办的2019年中国品牌商品卢旺达展暨重庆出口商品（非洲）巡展4日在卢旺达首都基加利开幕。为期三天的活动旨在为中国企业和卢旺达及其周边国家企业搭建交流平台，促进经贸往来。

来自中国重庆和天津的21家企业带来了机械设备、汽车及配件、五金工具、建筑材料、电子产品、食品饮料和农产品等展品参展。作为活动一部分，主办单位还在展览期间举办了投资贸易促进论坛，中卢两国政商界代表出席。

卢旺达发展署投资部门负责人菲利普·勒基在开幕式上说，中国是卢旺达最重要的贸易伙伴之一，两国合作日益深化。中国品牌商品展将帮助卢旺达企业和消费者了解中国产品，丰富双边贸易与合作内容。

中国驻卢旺达大使馆经商参赞王嘉欣表示，这次活动有利于中国企业“走出去”，增强中国企业国际化水平。本次参展企业展出的发电机、汽车等产品符合卢旺达国情和需要。当前卢旺达正大力吸引外国投资，这一活动也能帮助卢旺达发现适合引进的产品和产业，寻找潜在投资机会。

重庆市商务委员会外贸相关负责人顾华说，许多优秀重庆企业参加了此次展会，带来了在国际上享有美誉的产品，希望通过此次活动打通重庆和卢旺达间的合作渠道。

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