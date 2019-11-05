新华社曼谷11月5日电 通讯：中国游客热衷深度游推动泰国旅游业转型升级

新华社记者汪瑾 袁梦晨

“打卡”“网红”深夜排档、租住静谧海边别墅、“跳岛”游览小众海岛……近年来，在泰国苏梅岛从事旅游开发的谢光富明显感到，来泰国的中国游客不仅人数增多，出游方式也更加多样化。

2014年从广西来到苏梅岛工作的谢光富介绍说，一直以来，作为泰国南部两个著名海岛，苏梅岛和普吉岛的游客构成截然不同：普吉岛开发早、旅游配套更成熟，价格也相对便宜，是大众的普遍选择；而苏梅岛相对静谧，商业化程度低，主打高端旅游市场。

谢光富说，2010年起，来苏梅岛的中国游客人数稳步增长，2014年至2016年是一个增长高峰期，2017年中国游客在苏梅岛游客总量中占比超过十分之一。“这说明，中国游客对中高端旅游的需求正在增加。随着中国游客增多，苏梅岛的整个旅游接待体系都在努力为中国游客创造便利，包括增设中文标识、中文菜单等。”

在首都曼谷朱拉隆功大学附近的一家深夜大排档外，等位的长队中中国游客居多。一些中国游客告诉记者，他们从国内的旅游网站上看到其他游客上传该店美食照片和评价文字，就想过来“打卡”，哪怕需要排队两个小时。

除了大排档外，“火车夜市”、咖啡店、古董店……这些隐藏在曼谷深巷或郊区的小众去处正成为曼谷“网红”景点。中国游客在曼谷一边探索一边分享，“网红经济”对交通、住宿、餐饮、购物、文娱等泰国旅游业的多个方面都有带动。

泰国旅游和体育部数据显示，2018年赴泰中国游客数量首次突破1000万人次，为泰国创收约5800亿泰铢（约合1350亿元人民币）。与此同时，越来越多赴泰中国游客倾向深度游，注重旅游品质，这种变化推动泰国旅游部门更加重视中国游客的旅游体验。

泰国旅游局副局长差探·恭乍腊·那阿育达耶告诉记者，很多来过泰国多次的中国游客想在泰国探索新事物，而很多首次来泰国的中国游客也不想局限于传统景点。为此，泰国将大力向中国游客推广泰国二、三线城市旅游项目。

他说：“除了曼谷、清迈、普吉等地，泰国还有很多中国游客尚未开发或者较少涉足的城市、城镇甚至乡村。这些地方更接近自然和泰国传统文化，可以给中国游客带来不同的体验。”

差探介绍说，互联网经济对旅游的推动作用不容忽视，为此泰国已经和阿里巴巴、腾讯等多家中国互联网企业合作，希望通过网络触及到更多中国游客。

中国驻泰国大使吕健说，中国赴泰游客人数去年已突破1000万人次大关，当前双方更要在旅游质量上做文章。我们愿协助泰方推出更多有安全保障、有文化内涵、有历史纵深的精品线路，吸引更多高端游客。

(责编：李婷(实习生)、贾文婷)