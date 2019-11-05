中日韩记者共同聚焦“维护多边自由贸易体系与三国合作”

人民网北京11月5日电 （记者 常红）由《环球时报》社和中日韩三国合作秘书处联合主办，以“维护多边自由贸易体系与三国合作”为主题的“2019中日韩三国记者联合采访”活动在北京启动。今年的联合采访将围绕贸易问题展开，聚焦中日韩经贸发展20年来的成就与挑战，探寻三国合作的前景和未来走向。中国公共外交协会副会长罗林泉、环球时报副总编辑谢戎彬、中日韩三国合作秘书处社会文化处处长长渕宪二、以及参与此次联合采访的中、日、韩媒体记者等出席了启动仪式。

今年恰逢中日韩合作20周年。在这20年间，中日韩三国的贸易额从1300亿美元增至7200亿美元，已成为彼此最为重要的经贸伙伴，中日韩经贸往来也成为东北亚地区经济稳定发展的“主引擎”，但当前国际经济形势错综复杂，在国际金融危机十年之际再次来到十字路口，再加上日韩经贸摩擦还在持续升级，这样的背景使得这次中日韩记者联合采访的举行颇为引人注目。记者了解到，中日韩三国记者联合采访活动开始于2014年，形式为由中国、日本、韩国的权威媒体派出记者组成统一的记者团，围绕统一的题目，走访三国进行采访。2018年采访的主题聚焦“中日韩三国自贸谈判”，记者团走访了三国主导自贸谈判的机构、访问了FTA领域的专家，还实地考察了与日韩贸易往来密切、曾申办中日韩自贸区的青岛市。所到之处，各方都对目前国际社会弥漫的保守主义倾向表示忧虑，对中日韩三国加强合作，加快自贸谈判进程表示支持和期盼，不仅中国专家，日本和韩国的专家也对特朗普推行的政策做出了批评，他们表示，“中日韩三国加强合作是一种宿命”，“我们应该把命运把握在自己手中，加强合作，而不是向其他人祈求发展的机会”。

中国公共外交协会副会长罗林泉在活动启动仪式上指出，当前保护主义、单边主义持续蔓延，贸易和投资争端加剧，全球产业格局和金融稳定受到冲击，世界经济运行风险和不确定性显著上升。在这样的背景下，中日韩作为亚洲重要经济体，应在引导地区合作、带动经济发展方面肩负起更大的责任，提供更多确定性和正能量。中日韩合作已经站在一个新的历史起点上，我们有责任在关键时刻为东北亚地区经济把准航向，为市场增强信心，给人民带来希望。

环球时报副总编辑谢戎彬表示，中日韩三国作为近邻，再加上历史与现实因素的纠葛，经济社会发展的相互倚重与竞争，使得三国民众对邻国的信息十分关注、对邻国的态度非常在意，对邻国的感情非常复杂。而这一切，很大程度上受到媒体报道的左右与引导。媒体的报道影响着三国民众的心态，从而也对三国关系的走势发生着重要影响。通过组织记者交流活动，可以促进记者相互了解他国真实情况，让记者们相互交流、沟通、建立起理解和友谊，从而潜移默化地改善三国舆论场，消除报道中的偏见、误解和冲突。

据介绍，2019年是中日韩三国记者联合采访活动举办的第六个年头。过去5年中，三国24家主流媒体的40名记者参与了联合采访。记者团足迹涉及三国的十多个城市与地区，进行了近百场采访。从环境保护、文化历史到创业创新与农村可持续发展，联合采访的主题不断变化，越来越多不同领域的三国一线记者走到一起，相互了解、沟通、交流，加深认识彼此相邻的国家与人民。

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