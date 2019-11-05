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沙特阿美启动IPO

2019年11月05日10:30  来源：新华网
 

　　历经多次推迟，沙特阿拉伯国营石油企业阿美公司3日正式在沙特证券交易所启动首次公开募股(IPO)，拟从国内和国际市场募集数百亿美元资金。

　　【尚无定价】

　　与其他传统IPO不同，沙特资本市场管理局在公告中没有提及阿美公司IPO的时间线、预期股票价格以及投入沙特证交所交易的份额。

　　就以上问题，阿美没有跟进发表声明。

　　美联社报道，在沙特东部达兰德的新闻发布会上，公共投资基金主管亚西尔·鲁迈延说：“我们希望把阿美的股票与沙特公民分享，我们希望吸引全世界的投资者。”

　　石油行业分析师兰吉特·拉贾说：“通常你去首次公开募股活动，你得提供目标价格。但现在不清楚他们如何考虑。”他认为，沙特可能选择依赖本国投资者推高股票价格。

　　市场人士说，沙特希望本国投资者可以把阿美公司总体市值推至2万亿美元，维持在这一水平后赴海外上市。

　　发布会期间，鲁迈延和阿美首席执行官兼总裁阿明·纳赛尔拒绝回应是否海外上市。

　　在沙特2016年制定的“2030愿景”经济改革计划中，沙特筹划将阿美上市，准备分两步将阿美5%的股份投入国内和国际市场。沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼希望能够募集1000亿美元。“我相信这符合沙特的市场利益，也符合阿美的利益，”王储穆罕默德·本·萨勒曼2016年谈及经济改革计划时告诉《经济学人》杂志。

　　因估值和选择海外上市地点等原因，阿美IPO已经推迟数年，一些外部条件如今发生变化，上市成效需市场检验。

　　阿拉伯卫视台上周以不愿公开姓名的消息人士为来源报道，阿美股票定价将在11月17日启动，12月4日确定，12月11日起在沙特证交所开始交易。

　　【不容低估】

　　在最新披露的企业数据中，阿美着重突出它的盈利性和低成本。

　　作为沙特的国营石油企业，阿美的实力不容低估。它每天出产原油1000万桶，占世界需求的10%，2018年净收入1111亿美元，远超英国石油公司、雪佛龙石油公司、埃克森美孚公司、英荷壳牌石油公司、道达尔石油公司等其他石油巨头。

　　美联社报道，沙特石油蕴藏位置接近地表，更容易开采。依据阿美的说法，这家企业宣称拥有2268亿桶原油储量，号称居世界首位，是其他石油行业巨头企业储量总和的大约五倍。

　　阿美10月在网站披露，有意在2020年向投资者派发750亿美元红利，保证2020年至2024年，在任何分红低于750亿美元的年份，“非政府投资者”可优先获利。

　　不过，它面临一些不利因素，如美国增产原油、阿美公司两处核心设施10月遇袭导致大幅度减产，以至一家国际投资评估机构调低对阿美的评级。（庄北宁）（新华社专特稿）

(责编：李婷(实习生)、贾文婷)
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