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美国政府正式启动退出《巴黎协定》程序

2019年11月05日10:19  来源：新华网
 

　　新华社华盛顿11月4日电（记者 周舟）美国政府4日正式通知联合国，要求退出应对全球气候变化的《巴黎协定》。

　　美国国务卿蓬佩奥当天就此发表声明，宣布美国正式启动退出《巴黎协定》的程序。

　　根据《巴黎协定》规定，该协定生效3年后（即2019年11月4日），缔约方才能正式要求退出，退出过程需要一年时间。这意味着，美国将于2020年11月4日起“准时”退出《巴黎协定》。

　　世界资源研究所主席安德鲁·斯蒂尔4日在一份声明中说，放弃《巴黎协定》对后代而言是残忍的，降低了世界的安全性和生产力。但好消息是，大量的美国州政府、城市和企业正在推进与《巴黎协定》一致的气候行动。

　　环保组织大自然保护协会在一份声明中说，《巴黎协定》是最重要的全球性成果，标志着全世界认识到气候危机的紧迫性和广泛性，而美国政府今天的声明表明其非常短视。

　　《巴黎协定》于2015年达成，2016年11月4日正式生效，是《联合国气候变化框架公约》下继《京都议定书》后第二份有法律约束力的气候协议，为2020年后全球应对气候变化行动作出安排。

　　美国总统特朗普2017年6月宣布，美国将“停止落实不具有约束力的《巴黎协定》”，认为后者让美国经济处于不利位置。特朗普还曾表示气候变化是骗局，他在气候问题上的立场招致国际社会广泛批评。

　　特朗普政府频频在环保政策上开倒车，包括降低对火电厂和汽车的温室气体排放要求等。美国哥伦比亚大学法学院的统计显示，从2017年1月到今年9月初，特朗普政府已放松了128项环保法规。

(责编：李婷(实习生)、贾文婷)
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