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哈梅内伊再次排除伊美对话可能：因美国绝不会让步

2019年11月05日08:57  来源：新华网
 

　　伊朗最高领袖大阿亚图拉阿里·哈梅内伊3日再次排除与美国对话的可能，声称伊美两国是“难以和解的敌人”。

　　哈梅内伊当天就美国驻伊朗使馆遭占领40周年发表讲话，认定“阻挡美国政治渗透的方式之一是不与美方作任何对话”。

　　“这意味着伊朗不会屈从于美国压力。那些认为与敌人谈判就能解决我们问题的人完全错了，”伊朗国家电视台援引哈梅内伊的话报道，“（伊朗）与美国谈不会有结果，因为他们绝不会让步。”

　　美国驻伊朗使馆1979年11月4日遭占领，52名美国人遭劫持。这些人质被扣444天。这一事件直接导致次年两国断交。

　　哈梅内伊说，美国几十年来延续一贯做派，从来没有改变，“总是对伊朗抱有敌意”。

　　伊朗与伊朗核问题六国2015年达成协议，美国去年5月退出这一协议并恢复和追加对伊制裁，试图以极限施压方式迫使伊朗与美国重新谈判协议，以限制伊朗的武器项目和地区活动。哈梅内伊先前说，除非美国回归伊核协议并取消全部对伊制裁，否则伊朗不会与美国重谈协议。

　　美国退出伊核协议后着手加强在海湾的军力部署，伊朗则停止执行协议部分条款，突破低丰度浓缩铀存量300公斤和浓缩铀丰度3.67%的上限。

　　作为伊核协议签署国之一，法国近期积极斡旋。法国总统埃马纽埃尔·马克龙试图促成伊朗总统哈桑·鲁哈尼与美国总统唐纳德·特朗普在9月联合国大会期间会面，没有成功。

　　哈梅内伊在讲话中对法国的斡旋努力嗤之以鼻，说法方以为一次会面就能解决伊美两国所有问题的想法要么是“天真”，要么是“法方与美方有所筹谋”。

　　美国近几个月追加多轮对伊制裁。美国国务院10月31日发表声明，把伊朗建筑行业以及与伊朗所作部分涉核材料的贸易纳入制裁范围。（闫洁）（新华社专特稿）

(责编：李婷(实习生)、贾文婷)
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