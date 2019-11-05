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英国多党亮明立场 约翰逊就未如期“脱欧”表歉意

2019年11月05日08:56  来源：新华网
 

　　英国定于12月12日举行议会选举。多个党派3日表明立场：首相鲍里斯·约翰逊就未能如期脱离欧洲联盟表达歉意；脱离欧洲联盟党党首奈杰尔·法拉奇明确不参选议员，但将在全国范围与约翰逊“对着干”。

　　约翰逊期望经由选举，争取保守党在议会更大话语权，从而助力政府与欧盟达成的新版“脱欧”协议过关。

　　他3日接受英国天空新闻频道采访，谈及“错过”10月31日“脱欧”期限，指责英国议会下院通过“投降”法案，迫使他不得不向欧盟低头、要求并接受又一次“脱欧”延期。

　　被问及是否有歉意，约翰逊回答：“是的，当然。”

　　约翰逊今年7月在保守党党首选举中胜出，接替特雷莎·梅就任英国首相。他当时持强硬“脱欧”立场，坚称英国一定会在10月31日期限以前完成“脱欧”，即便是以无协议方式。这一立场为他争取到不少保守党人支持。

　　就12月议会选举，约翰逊竞选主要着眼于力争新版“脱欧”协议在议会下院获得通过。

　　与他相对，英国脱离欧洲联盟党党首法拉奇3日说，他不会在12月选举中角逐议席，而将在全国范围投身支持他人的竞选活动、反对约翰逊与欧盟达成的新版“脱欧”协议。

　　法拉奇说，他“非常艰难地考虑这一问题，即怎样做才能更好服务于英国‘脱欧’”。他最终决定，不参选议员，而是支持600名脱欧党候选人，角逐议会下院议席。

　　法拉奇曾长时间出任议会下院议员，但在先前选举中败选。他提议，只要约翰逊放弃新版“脱欧”协议、转而选择让英国“彻底脱欧”，脱欧党就会与约翰逊合作。然而，这一诉求未能得到认同。

　　最大反对党工党方面，财政事务发言人约翰·麦克唐奈说，工党将要求向英国最富的5%群体增收个人所得税，用于公共项目支出。

　　麦克唐奈告诉英国广播公司记者：“就所得税，我们非常明确，（收入）最高的5%将缴纳更多，95%的人将得到保护。”按他的说法，教育和培训部门将得到更多资金支持。

　　英国奥皮纽姆咨询公司发布的最新民意调查数据显示，保守党获得的支持率领先，达到42%，工党次之，26%。另外，自由民主党所获支持率是16%，脱欧党大约10%。（陈立希）（新华社专特稿）

(责编：李婷(实习生)、贾文婷)
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